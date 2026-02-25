    Mundial 2026

    Mikel Arriola saca a la luz lo que platicó con Portugal rumbo al partido en marzo

    El comisionado de la FMF da a conocer lo que platicó con la federación lusitana respecto al partido amistoso en marzo.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Mikel Arriola revela lo que platicó con Portugal rumbo al partido en marzo

    Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, tuvo comunicación con la Federación Portuguesa de Futbol respecto a la celebración del partido amistoso entre México y Portugal de la Fecha FIFA de marzo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    México vs. Islandia: Javier Aguirre prefiere amistoso con rivales de bajo nivel que microciclos
    2 mins

    México vs. Islandia: Javier Aguirre prefiere amistoso con rivales de bajo nivel que microciclos

    Seleccion Mexico
    ¡EN VIVO! México vs. Islandia, partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    Seleccion Mexico
    Richy Ledezma se confiesa: Javier Aguirre me habló para llevarme a la Copa Oro
    2 mins

    Richy Ledezma se confiesa: Javier Aguirre me habló para llevarme a la Copa Oro

    Seleccion Mexico
    Esto le hace falta a México para ganar un Mundial, según Óliver Torres
    1 mins

    Esto le hace falta a México para ganar un Mundial, según Óliver Torres

    Seleccion Mexico
    México cuenta con las condiciones óptimas para ser los anfitriones del Mundial: Arriola
    1 mins

    México cuenta con las condiciones óptimas para ser los anfitriones del Mundial: Arriola

    Seleccion Mexico
    Richard Ledezma dice que no puede explicar lo que siente al vestir la playera de México
    1 mins

    Richard Ledezma dice que no puede explicar lo que siente al vestir la playera de México

    Seleccion Mexico
    Así fue el Mundial del 'Piojo' Herrera con Selección Mexicana en Brasil 2014
    1 mins

    Así fue el Mundial del 'Piojo' Herrera con Selección Mexicana en Brasil 2014

    Seleccion Mexico
    ¿Cuándo y dónde ver a Miguel ‘Piojo’ Herrera en TUDN?
    2 mins

    ¿Cuándo y dónde ver a Miguel ‘Piojo’ Herrera en TUDN?

    Seleccion Mexico
    México vs. Islandia: Horario y dónde ver partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    México vs. Islandia: Horario y dónde ver partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Partido México vs. Islandia tendrá un fuerte dispositivo de seguridad
    1 mins

    Partido México vs. Islandia tendrá un fuerte dispositivo de seguridad

    Seleccion Mexico

    En entrevista exclusiva para TUDN, Arriola refirió que una vez que sus pares lusitanos emitieron el ya conocido comunicado, se puso en contacto con la federación portuguesa y se reconoció que la información que se tenía en el país ibérico no era la adecuada.

    "Nosotros reaccionamos después de ese comunicado, y entablamos comunicación con nuestros pares de la federación portuguesa, eso funcionó muy bien, admitieron que el comunicado se hizo con información con poca calidad, nosotros reiteramos que las cosas en México son muy positivas, el entorno es positivo, ellos reaccionaron y sacamos un comunicado conjunto en que todos queremos ese partido, y ese partido se va a dar", dijo Arriola.

    Además, el directivo resaltó el apoyo mostrado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum y por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, en referencia a la celebración del partido amistoso de la próxima Fecha FIFA y también de la Copa Mundial de la FIFA 26.

    "Lo vivimos de manera muy especial, ayer se dieron dos expresiones muy importantes de apoyo a México, nuestra presidenta en el sentido que el Mundial se dará en los mejores términos, y de Infantino, que manda un mensaje a México de apoyo, respecto a la confianza que hay en el futbol mundial, y se concreta en un hecho que vemos hoy que la Selección Mexicana vive un partido más de preparación contra un equipo que estaba en los planes del cuerpo técnico, en una gran ciudad y un gran estadio como es Querétaro, un día de futbol normalizado que da una visión de futuro clara".

    PUBLICIDAD

    Por último, Mikel Arriola hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas de México y, por ello, también la idea de homenajearlas en el partido amistoso en Querétaro.

    "Las fuerzas armadas son un gran orgullo para nuestro país, la Selección Nacional también, qué mejor que con un ambiente como este podamos rendir homenaje a nuestras fuerzas armadas que van a dar todo, incluso la vida, por el orden y el bien del estado mexicano, va por ellos".

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Mikel ArriolaPortugal 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX