Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, tuvo comunicación con la Federación Portuguesa de Futbol respecto a la celebración del partido amistoso entre México y Portugal de la Fecha FIFA de marzo.

En entrevista exclusiva para TUDN, Arriola refirió que una vez que sus pares lusitanos emitieron el ya conocido comunicado, se puso en contacto con la federación portuguesa y se reconoció que la información que se tenía en el país ibérico no era la adecuada.

"Nosotros reaccionamos después de ese comunicado, y entablamos comunicación con nuestros pares de la federación portuguesa, eso funcionó muy bien, admitieron que el comunicado se hizo con información con poca calidad, nosotros reiteramos que las cosas en México son muy positivas, el entorno es positivo, ellos reaccionaron y sacamos un comunicado conjunto en que todos queremos ese partido, y ese partido se va a dar", dijo Arriola.

Además, el directivo resaltó el apoyo mostrado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum y por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, en referencia a la celebración del partido amistoso de la próxima Fecha FIFA y también de la Copa Mundial de la FIFA 26.

"Lo vivimos de manera muy especial, ayer se dieron dos expresiones muy importantes de apoyo a México, nuestra presidenta en el sentido que el Mundial se dará en los mejores términos, y de Infantino, que manda un mensaje a México de apoyo, respecto a la confianza que hay en el futbol mundial, y se concreta en un hecho que vemos hoy que la Selección Mexicana vive un partido más de preparación contra un equipo que estaba en los planes del cuerpo técnico, en una gran ciudad y un gran estadio como es Querétaro, un día de futbol normalizado que da una visión de futuro clara".

Por último, Mikel Arriola hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas de México y, por ello, también la idea de homenajearlas en el partido amistoso en Querétaro.