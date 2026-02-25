México 2026 México vs. Islandia: Javier Aguirre prefiere amistoso con rivales de bajo nivel que microciclos El director técnico de la Selección Mexicana antepuso los juegos de preparación como el partido frente a Islandia que hacer concentraciones para microciclos.

México vs. Islandia es el tercer partido de preparación en este año para Javier Aguirre como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026 luego de su visita a selecciones como Bolivia y Panamá, con las que consiguió triunfos, también fuera de Fecha FIFA.

Asimismo, previo al encuentro en Querétaro con jugadores de la Liga MX ante la ausencia de los estelares que militan en el futbol de Europa y el extranjero por no ser Fecha FIFA, ‘Vasco’ Aguirre aún busca a uno o dos jugadores que le sorprendan y que levanten la mano para ser considerado para la Copa del Mundo.

“Con que salgan uno o dos jugadores con los que aún no hemos trabajado mucho; Ledezma, Hormiga, Everardo López, el mismo Brian Gutiérrez. Porque ya conozco a Marcel, Lira, Gallardo. Con que salga uno de estos que diga, ah caray, levante la mano y diga estoy aquí, yo me conformaré con eso.

“Además, si el equipo es capaz de hacer algo bien con la pelota, defiende bien con ella, es capaz de ganar, de agradar, pues nos iríamos todos contentos”, indicó en entrevista con Javier Rojas para TUDN previo al partido amistoso.

Respecto al nivel de la Selección de Islandia como de otras posibles selecciones de menor nivel que Portugal y Bélgica, a quienes enfrentará en marzo, ya dentro de la Fecha FIFA, también como preparación hacia el Mundial 2026, indicó que es mejor esto que realizar microciclos.

“La otra opción es no jugar, esos eran los famosos microciclos, no jugar. En vez de ese microciclo que pasaba con otros entrenadores, con jugar está mejor, más divertido para todos y me sirve más.