Liga MX 'Piojo' Herrera se reencuentra con La Volpe en su bienvenida como analista de TUDN La Volpe da la bienvenida al 'Piojo' Herrera y ambos dejan en el pasado su desencuentro.

Video Miguel Herrera se reconcilia con La Volpe en su bienvenida como analista de TUDN

Miguel Herrera, nuevo analista de TUDN y director técnico, se reencontró con Ricardo La Volpe en su bienvenida como comentarista de cara al partido entre México e Islandia.

El 'Piojo' Herrera y La Volpe tuvieron en el pasado un desencuentro, hace 10 años en la Liga MX, en un duelo entre los Xolos de Tijuana, dirigidos por Miguel, y los Jaguares de Chiapas de Ricardo.

En duelo de la Jornada 10, en 2016, los enfrentó por un saludo, en donde ambos se reclamaron en una escena que se hizo viral y que, después de una década, es ahora solo parte del recuerdo.

La Volpe dio la bienvenida a Miguel Herrera al panel de comentaristas de TUDN y ambos coincidieron en que el episodio quedó atrás y, ahora, se reúnen de nuevo en el análisis de los encuentros.