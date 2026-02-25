Mundial 2026 Richy Ledezma se confiesa: Javier Aguirre me habló para llevarme a la Copa Oro El defensa pudo jugar con la Selección Mexicana antes de su llegada a Chivas, pero no se dio por esta razón.

Video Javier Aguirre buscó a Richy Ledezma para jugar la Copa Oro 2025

Richy Ledezma confesó para TUDN que pudo jugar con la Selección Mexicana antes de que fichara con Chivas cuando aún formaba parte del PSV Eindhoven.

En entrevista con Gibrán Araige y Mauricio Ymay, el defensa lateral reveló que Javier Aguirre lo buscó para llevarlo a la Copa Oro 2025, sin embargo, no pudo acudir al llamado porque aún no contaba con su pasaporte mexicano.

“La verdad todo empezó cuando estaba de lateral derecho en Holanda y se venía la Copa Oro. Javier Aguirre me llamó y me explicó todo el proyecto, pero en ese tiempo todavía no tenía el pasaporte mexicano”, mencionó Ledezma, nacido en Phoenix, Arizona, pero de padres mexicano; su mamá es de Mexicali y su papá de Durango.

“Luego vino lo de Chivas, tuve que sacar el pasaporte, me fui a Phoenix a sacarlo y esa fue la razón. Venir con Chivas me ayudó a lo del pasaporte y decidí representar a México”, añadió el lateral de 25 años que para jugar con el Tri tuvo que hacer el cambio de Federación ante FIFA porque ya había debutado con la selección mayor de Estados Unidos en 2020.

Richy Ledezma recibió su primera convocatoria con México en enero pasado para los amistosos ante Panamá y Bolivia. El jugador de Chivas dejó muy buenas sensaciones con su actuación ante los panameños y volvió a ser llamado para enfrentar a Islandia en Querétaro.

“Lo tomo como una oportunidad, me sentí muy bien en el partido (debut), como me recibieron mis compañeros ayudó mucho la verdad, todos me saludan, como si estuviera muchos años en la selección y eso me ayudó a rendir en el partido. Me sentí como me siento en Chivas”, expresó.

Richy Ledezma aseguró que se ve en el Mundial 2026 si “sigo así con Chivas”. Su competencia en la Selección Mexicana son Jorge Sánchez y Julián Araujo. También lo era Rodrigo Huescas, pero es casi un hecho que se perderá la Copa del Mundo por lesión.

Además del partido ante Islandia, Ledezma tendrá los amistosos contra Portugal y Bélgica de marzo en busca de convencer a Javier Aguirre de incluirlo en la lista final para el Mundial 2026.