Mundial 2026 Esto le hace falta a México para ganar un Mundial, según Óliver Torres El futbolista español del Monterrey hizo una reflexión y crítica al futbol mexicano de cara al Mundial 2026.

El español Óliver Torres, mediocampista del Monterrey, hizo una reflexión y una crítica del futbol mexicano en base a lo que ha visto en el año y medio que lleva jugando en México.

Torres considera que México tiene todas las herramientas y la calidad para ser una potencia mundial, pero le falta una cosa muy importante: trabajar y perfeccionar los “conocimientos básicos”.

“Creo que si todo mundo tuviese más conciencia y más conocimiento, darían un salto de valor al futbol mexicano, al país y sobre todo a la exportación de talentos para Europa”, comenzó diciendo en el podcast Entregamos Más Que Fut de la Liga MX/Amazon.

“Yo que vengo de una cultura donde es muy importante el control-pase o el balón que viene de un lado, vamos a llevarlo al otro lado, el perfilarte, todo eso, muchas veces no lo veo en los chicos porque se basan mucho en el talento individual”, añadió el futbolista de Rayados.

Óliver Torres surgió de la cantera del Atlético de Madrid y terminó de formarse en Portugal con el Porto, una de las grandes academias del futbol europeo.

“El talento es muy bueno e importante, pero yo creo que para poner ese talento a un siguiente nivel tienes que tener esos conocimientos básicos”, señaló.

Una vez que los equipos de la Liga MX dominen esos aspectos en fuerzas básicas, Óliver Torres cree que la Selección Mexicana podría aspirar a ganar una Copa del Mundo.

“El futbol mexicano, para mí, debería ser potencial mundial, no de pasar una eliminatoria de un Mundial, sino para ser realmente candidata a ganar el Mundial”, puntualizó.