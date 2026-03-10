Milan Santiago Gimenez vuelve a entrenar con Milan de cara al Mundial 2026 El delantero de la Selección Mexicana se unió a los entrenamientos grupales cuatro meses después de su lesión.

Video Santiago Gimenez regresa a los entrenamientos del Milan tras lesión

Santiago Gimenez está de regreso con el Milan y ya prepara su vuelta a las canchas a tres meses del partido de inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Este martes, el delantero de la Selección Mexicana reapareció en los entrenamientos grupales del Milan cuatro meses después al recuperarse de su lesión en el tobillo derecho.

El pasado miércoles, Santiago Gimenez realizó trabajos de gimnasio por primera vez desde la operación a la que se sometió en diciembre del 2025.

El Bebote no juega con el Milan desde hace cuatro meses, su último partido fue el 28 de octubre del año pasado contra el Atalanta en Serie A.

El mexicano tenía la esperanza de entrar en la convocatoria del Derbi ante Inter, pero no fue así. Milan ganó el partido por 1-0 con gol del ecuatoriano Pervis Estupiñán.

Santiago Gimenez podría reaparecer en una convocatoria cuando el Milan visite a Lazio el próximo domingo 15 de marzo o cuando reciba al Torino en San Siro el sábado 21 de marzo.

Debido a que necesita recuperar su forma física, es poco probable que Javier Aguirre lo convoque para la fecha FIFA de marzo, donde la Selección Mexicana enfrentará a Portugal y Bélgica el próximo 28 y 31 de marzo, respectivamente.

Antes de su lesión en el Milan, Santiago Gimenez había disputado 11 partidos de la temporada con saldo de un gol y dos asistencias.