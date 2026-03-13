Mundial 2026 En Portugal aseguran que Cristiano Ronaldo no jugará vs. México; Selección se ahorraría bono Ojo a lo que dicen en el país lusitano respecto al astro portugués en la Fecha FIFA de marzo.

Video En Portugal dan malas noticias sobre Cristiano Ronaldo y el partido ante México

En Portugal dieron a conocer información relevante respecto a Cristiano Ronaldo y si estará en condiciones de jugar el partido amistoso ante la Selección Mexicana el próximo 28 de marzo en la reinaguración del Estadio Banorte en la Ciudad de México.

Acorde con el diario Correio da Manhã, Cristiano Ronaldo no estaría en condiciones de jugar el referido partido, todo debido a su lesión con el Al-Nassr.

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En el citado medio en Portugal incluso aseveran que el hecho que Cristiano Ronaldo no esté en el partido ante la Selección Mexicana y, después, ante Estados Unidos, significaría que la Federación Portuguesa de Futbol dejaría de recibir un bono especial.

En el Correio da Manhã se habla de que si CR7 no juega, un bono de alrededor de un millón de euros se vería mermado en hasta un 20 %.

CRISTIANO RONALDO NO ESTARÍA EN CONDICIONES DE JUGAR ANTE MÉXICO POR ESTAS RAZONES



Cristiano Ronaldo lucha por estar a plenitud no solamente con la Selección de Portugal de cara al Mundial 2026, también para el Al-Nassr que disputa títulos.

Por esa razón es que también en Portugal ven complicado que CR7 haga el viaje hacia América para la próxima Fecha FIFA, además de que el famoso récord de los 1000 goles está en juego.