    México 2026

    Marcel Ruiz sale del partido LAFC vs. Toluca con la rodilla derecha con hielo

    El mediocampista ofensivo volvió a encender las alertas luego de salir con la rodilla derecha envuelta en hielo tras el partido en la Concacaf Champions Cup.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Marcel Ruiz acaba el partido LAFC vs. Toluca con hielo en la rodilla derecha

    Marcel Ruiz volvió a encender las alertas respecto a su lesión luego de salir del partido LAFC vs. Toluca con la rodilla derecha envuelta en hielo tras salir de cambio en los últimos instantes del juego de ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

    El mediocampista ofensivo salió de cambio al 89’ tras ser titular y capitán de los escarlatas, su lugar lo ocupó Jorge Díaz cuando el partido estaba empatado 1-1 y dos minutos después Nkosi Tafari marcó el gol de la victoria de Los Angeles FC.

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    La imagen de Marcel Ruiz en el túnel hacia los vestidores con la rodilla derecha envuelta en hielo volvió a encender las alertas a espera de conocer el reporte médico oficial del jugador, luego de que en marzo pasado sufriera una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en esa rodilla.

    Las dudas sobre la participación de Marcel Ruiz con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 comenzaron a disiparse cuando regresó a las canchas el pasado 15 de abril, casi un mes después de su lesión y cuando algunos pronósticos lo colocaban fuera de la justa.

    Ahora hay que esperar la gravedad de su dolencia luego de salir vendado y envuelto en hielos en la rodilla derecha, la misma que se lesionó en marzo pasado también en partido de la Concacaf Champions Cup en su visita a San Diego FC.

    Toluca aún jugará el partido de vuelta de la Semifinal en la Concacaf Champions Cup ante LAFC y de remontar jugará la Final a partido único; mientras que en la Liguilla juega los Cuartos de Final frente a Pachuca.

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