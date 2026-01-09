    Mundial 2026

    El Estadio Ciudad de México muestra parte de la remodelación para el Mundial 2026

    Nos revelaron los enormes avances del Coloso de Santa Úrsula para la Copa del Mundo de la FIFA.

    Alonso Ramírez
    ¡Exclusiva! Los grandes avances en el Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

    El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá cada vez está más cerca y en la capital mexicana los trabajos no se detienen.

    De cara al partido que sostendrán el Tri y su similar de Portugal, el Estadio Ciudad de México sigue poniéndose a punto para albergar este juego y la inauguración de la Copa del Mundo.

    “El Estadio Ciudad de México, se alista para recibir la Copa Mundial De La FIFA 26. Parte importante es el proceso de la instalación de las butacas; materia prima 100% Hecha en México, las cuales le darán un toque muy especial a nuestro Estadio”, publicó en redes la cuenta de México City.

    Las imágenes son claras y las grandes modificaciones se notan con creces, los espacios definidos y una nueva tecnología que lo acompañará.

    El próximo 28 de marzo se verá un nuevo Estadio Banorte, esto en el partido de reinauguración que tendrá como figura a Cristiano Ronaldo.

    Posteriormente, el 11 de junio será la gran inauguración del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica.

    Oficial: Cristiano Ronaldo jugará vs. México y esta es la fecha
