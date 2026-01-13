Mundial 2026 México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026 El jersey forma parte de la colección retro de Adidas y está inspirado en la Copa del Mundo 1986.

Video ¡Una belleza! México presenta nueva playera rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana presentó una nueva playera de cara al Mundial 2026 donde será sede junto a Estados Unidos y Canadá en el torneo más grande de la historia con 48 selecciones y que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio próximo.

Se trata de una colección retro que lanzó Adidas para conmemorar la Copa del Mundo 1986, segunda justa mundialista que se celebró en México tras 1970.

La colección del Tri que forma parte de la línea Bring Back, la cual ha traído de regreso equipaciones históricas de selecciones y clubes en todo el mundo, está conformada por una playera, chamarra y pants con el logo clásico de Adidas y el antiguo escudo de México.

La colección fue presentada por Santiago Gimenez, Diego Lainez y Jesús Orozco Chiquete, quien desafortunadamente se perderá el Mundial 2026 por una lesión en el tobillo derecho que lo mantendrá fuera de las canchas hasta agosto.

¿Cuánto cuesta la playera retro de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

El jersey ya está disponible en tiendas físicas y sitio web de Adidas con un precio de 2 mil 499 pesos, unos 140 dólares.

Cabe recordar que, en noviembre pasado, la Selección Mexicana presentó su uniforme de local con el que disputará el Mundial 2026. La playera, en color verde, tiene la Piedra del Sol al frente con un diseño muy parecido al que se utilizó en la Copa Mundial de Francia 1998.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la marca Adidas pagó un total de 41 mil 265 pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por concepto de pago de derechos por reproducción de imagen de un monumento arqueológico en prendas deportivas para su comercialización.

Se espera que, en las próximas semanas, Adidas y la Selección Mexicana den a conocer el uniforme de visitante para jugar el Mundial 2026 donde, además de enfrentarse a Sudáfrica, el Tri se medirá ante Corea del Sur y un rival europeo que saldrá del Repechaje de UEFA.