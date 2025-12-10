    Liga MX

    Jesús Orozco Chiquete recibe nuevo diagnóstico de su lesión, es más grave

    El defensa de Cruz Azul se une a las bajas prolongadas en Cruz Azul y en la Selección Mexicana.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Uno más: figura del futbol mexicano queda fuera del Mundial por lesión

    Mientras Cruz Azul prepara su duelo ante el Flamengo en la Copa Intercontinental, su defensor Jesús Orozco Chiquete recibe una mala noticia tras la lesión que sufrió en el juego ante Tigres en la Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Más sobre Liga MX

    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026
    2 mins

    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Tigres busca repetirle la dosis a Toluca y apagar el infierno
    1:25

    Tigres busca repetirle la dosis a Toluca y apagar el infierno

    Liga MX
    Confirmado: Un equipo desaparece de la Liga MX; ¡¡vuelve el Altante!!
    1:33

    Confirmado: Un equipo desaparece de la Liga MX; ¡¡vuelve el Altante!!

    Liga MX
    ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?
    1 mins

    ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?

    Liga MX
    ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas
    1:37

    ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas

    Liga MX
    Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia
    1:50

    Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia

    Liga MX
    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa
    2 mins

    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa

    Liga MX
    Atlante regresará a la primera división en el 2026
    2 mins

    Atlante regresará a la primera división en el 2026

    Liga MX
    Clausura 2026: La Liguilla se podrá jugar con más extranjeros en cancha
    1 mins

    Clausura 2026: La Liguilla se podrá jugar con más extranjeros en cancha

    Liga MX
    Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed revela su cábala para la Final de la Liga MX
    1 mins

    Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed revela su cábala para la Final de la Liga MX

    Liga MX

    Este mismo martes por la mañana, se dio a conocer que tenía una luxación en el tobillo derecho, pero que se le realizarían nuevos estudios para descartar algo más grave.

    PUBLICIDAD

    Por la noche salieron los resultados de las pruebas y no son alentadoras, hay daño en los ligamentos, por lo que la recuperación se prolongará hasta por seis meses, por lo que es muy probable que Chiquete se quede sin poder disputar el Mundial 2026 al igual que el Clausura 2026 con la Máquina Celeste.

    De este modo, Javier Aguirre no podrá contar con Jesús Orozco, quien se une a la baja anterior de Rodrigo Huescas, quien se rompió el ligamento cruzado y tampoco podrá ser considerado para la Copa del Mundo con el Tri.

    Por otro lado, y de cara al siguiente torneo del Futbol Mexicano, Orozco Chiquete le pone un panorama complicado a Nicolás Larcamón, porque tampoco podrá contar por un largo tiempo del portero colombiano, Kevin Mier, quien tuvo fractura de tibia en el juego ante Pumas en la última fecha del Apertura 2025.

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulMéxico 2026MéxicoJesús Orozco

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX