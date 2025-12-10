Liga MX Jesús Orozco Chiquete recibe nuevo diagnóstico de su lesión, es más grave El defensa de Cruz Azul se une a las bajas prolongadas en Cruz Azul y en la Selección Mexicana.

Por: Alonso Ramírez

Video Uno más: figura del futbol mexicano queda fuera del Mundial por lesión

Mientras Cruz Azul prepara su duelo ante el Flamengo en la Copa Intercontinental, su defensor Jesús Orozco Chiquete recibe una mala noticia tras la lesión que sufrió en el juego ante Tigres en la Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX.

Este mismo martes por la mañana, se dio a conocer que tenía una luxación en el tobillo derecho, pero que se le realizarían nuevos estudios para descartar algo más grave.

Por la noche salieron los resultados de las pruebas y no son alentadoras, hay daño en los ligamentos, por lo que la recuperación se prolongará hasta por seis meses, por lo que es muy probable que Chiquete se quede sin poder disputar el Mundial 2026 al igual que el Clausura 2026 con la Máquina Celeste.

De este modo, Javier Aguirre no podrá contar con Jesús Orozco, quien se une a la baja anterior de Rodrigo Huescas, quien se rompió el ligamento cruzado y tampoco podrá ser considerado para la Copa del Mundo con el Tri.