    Mundial 2026

    La cantidad que Adidas pagó por la Piedra del Sol en playera de México Mundial 2026

    El emblemático disco monolítico mexica es la esencia del nuevo uniforme.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Sale a la luz cantidad que pagaron para vestir a México con la ‘Piedra del Sol’

    De cara al Mundial 2026 se ha dado a conocer la cantidad que la marca deportiva que viste a la Selección Mexicana pagó para poder usar la imagen de uno de los monumentos arqueológicos más representativos de México: la Piedra del Sol.

    De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la marca Adidas pagó un total de $41,265 pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por concepto de pago de derechos por reproducción de imagen de un monumento arqueológico en prendas deportivas para su comercialización.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Rumbo al Mundial 2026: Congo debuta con victoria en Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Rumbo al Mundial 2026: Congo debuta con victoria en Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto gana en su debut en la Copa Africana de Naciones gracias a Mohamed Salah
    1 mins

    Egipto gana en su debut en la Copa Africana de Naciones gracias a Mohamed Salah

    Mundial 2026 Equipos
    Sudáfrica debuta con remontada sobre Angola en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Sudáfrica debuta con remontada sobre Angola en la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Copa Africana de Naciones inicia con brutal golazo de chilena de Marruecos
    1 mins

    Copa Africana de Naciones inicia con brutal golazo de chilena de Marruecos

    Mundial 2026 Equipos
    Sudáfrica se acerca a su mejor versión rumbo a partido inaugural ante México
    1 mins

    Sudáfrica se acerca a su mejor versión rumbo a partido inaugural ante México

    Mundial 2026 Equipos
    Samuel García revela por qué el Tri no juega en Monterrey y esto exige
    1 mins

    Samuel García revela por qué el Tri no juega en Monterrey y esto exige

    Mundial 2026 Equipos
    Se cae página de boletos para México vs. Portugal por alta demanda
    1 mins

    Se cae página de boletos para México vs. Portugal por alta demanda

    Mundial 2026 Equipos
    La reacción de Javier Aguirre al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica en 1986
    1 mins

    La reacción de Javier Aguirre al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica en 1986

    Mundial 2026 Equipos
    Scaloni interrumpe a Javier Aguirre en plena entrevista y sucede lo impensado
    1 mins

    Scaloni interrumpe a Javier Aguirre en plena entrevista y sucede lo impensado

    Mundial 2026 Equipos
    ¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026? Las casas de apuestas hablan
    2 mins

    ¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026? Las casas de apuestas hablan

    Mundial 2026 Equipos

    El pasado 5 de noviembre, la Selección Mexicana reveló el uniforme que usará en el Mundial de 2026, el cual ya estrenó en los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay disputados el 15 y 18 de noviembre.

    Destaca en el diseño el regreso de la mítica Piedra del Sol, erróneamente identificada como calendario azteca, la cual estuvo presente en el uniforme de México por primera vez en el Mundial de Francia 98.

    El jersey está disponible en dos versiones: para aficionados con costo será de 1,999 pesos (105 dólares) y versión jugador con costo de 2,999 pesos (160 dólares).

    México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural, por segunda vez en el historia de las Copas del Mundo, el próximo jueves 11 de junio en la cancha del mítico Estadio Azteca.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX