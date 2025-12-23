Mundial 2026 La cantidad que Adidas pagó por la Piedra del Sol en playera de México Mundial 2026 El emblemático disco monolítico mexica es la esencia del nuevo uniforme.

Video Sale a la luz cantidad que pagaron para vestir a México con la ‘Piedra del Sol’

De cara al Mundial 2026 se ha dado a conocer la cantidad que la marca deportiva que viste a la Selección Mexicana pagó para poder usar la imagen de uno de los monumentos arqueológicos más representativos de México: la Piedra del Sol.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la marca Adidas pagó un total de $41,265 pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por concepto de pago de derechos por reproducción de imagen de un monumento arqueológico en prendas deportivas para su comercialización.

PUBLICIDAD

El pasado 5 de noviembre, la Selección Mexicana reveló el uniforme que usará en el Mundial de 2026, el cual ya estrenó en los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay disputados el 15 y 18 de noviembre.

Destaca en el diseño el regreso de la mítica Piedra del Sol, erróneamente identificada como calendario azteca, la cual estuvo presente en el uniforme de México por primera vez en el Mundial de Francia 98.

El jersey está disponible en dos versiones: para aficionados con costo será de 1,999 pesos (105 dólares) y versión jugador con costo de 2,999 pesos (160 dólares).