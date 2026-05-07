México 2026 Amaury Vergara contento por acuerdo entre Chivas y Selección Mexicana Todos los seleccionados del Rebaño reportaron el miércoles por la noche en las instalaciones del CAR.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Amaury Vergara confirma acuerdo entre Chivas y Selección Mexicana

El presidente de Chivas, Amaury Vergara, aseguró que ya quedó restablecido el acuerdo con la Selección Mexicana respecto a la incorporación de los futbolistas rojiblancos convocados de cara a la Copa Mundial FIFA 2026.

A través de un breve mensaje, el dirigente del Guadalajara se mostró satisfecho porque los jugadores del Rebaño Sagrado finalmente ya reportaron con la concentración del combinado nacional el miércoles por la noche en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

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¿Por qué hubo polémica entre Chivas y la Selección Mexicana?

Las declaraciones llegan después de la polémica que surgió en torno a la incorporación de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González al Tri.

El pasado martes, al ver que jugadores de Toluca fueron vistos entrenando con el equipo, Vergara mostró su inconformidad en redes sociales y pidió que sus futbolistas se reportaran al club con miras a la Liguilla.

El miércoles, luego de varias conversaciones entre directivos del club y la Selección Nacional, se llegó al acuerdo de que todos debían presentarse o quedarían fuera del Mundial.

“Lo más importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento de que los seleccionados, los seis seleccionados, acuérdense que son seis de Chivas, ya están en la convocatoria del CAR”, comentó Amaury.

El sexto jugador al que hace referencia es Luis Rey, quien se encontraba a préstamo con Puebla.

¿Qué dijo Amaury Vergara previo al duelo ante Tigres?

El presidente rojiblanco también aprovechó para enviar un mensaje de unión previo al compromiso que sostendrá el equipo este fin de semana ante Tigres en el choque de vuelta de la Liguilla.