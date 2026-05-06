México 2026 Ghana enfrentará a México sin sus principales figuras para amistoso en Puebla El equipo africano decidió no traer a algunos de sus jugadores que militan en la Premier League y League 1.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Ghana revela convocatoria para amistoso ante México sin sus máximas estrellas

La Selección de Ghana dio a conocer a sus convocados para el encuentro amistoso ante la Selección Mexicana el próximo 22 de mayo en Puebla y la mala noticia es que vendrá sin sus principales figuras.

Ambas selecciones se encuentran en la recta final de su preparación para afrontar la Copa Mundial FIFA 2026. Pese a ello, el entrenador portugués Carlos Queiroz optó por no revelar todas sus fortalezas en el choque ante México.

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¿Qué figuras no estarán por Ghana ante México?

La lista de convocados de los Black Stars cuenta con elementos de la liga local, además de futbolistas que militan en ligas europeas como Escocia, Francia, Inglaterra y Países Bajos; sin embargo, varios de sus referentes no estarán ante México, ya que seguirán en competencia con sus clubes.

Entre las ausencias destacan Antoine Semenyo del Manchester City, Abdul Fatawu del Leicester City de la Premier League; Kojo Peprah Oppong del Nice y Marvin Senaya del Auxerre de Francia; Ibrahim Sulemana del Cagliari de Italia y Christopher Bonsu Baah del Al Qadisiya, donde es compañero de Julián Quiñones.

Después de todo buen sinodal para el Tri de cara al debut mundialista

Pese a que no contará con sus referentes, la selección de Ghana es una de las más fuertes de África y sin duda representará una dura prueba por la velocidad y fuerza física de sus jugadores.

Hay que recordar que México comparte grupo con Sudáfrica, por lo que enfrentar a Ghana puede darle a Javier Aguirre un panorama más cercano a lo que podría encontrar en el Mundial.