Mundial 2026 ¡México presenta su playera de visitante para el Mundial 2026! Con la frase ‘Somos México’ en la nuca y un color blanco así luce la playera con la que jugará el Tri, sus compromisos de visitante.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡México presenta su playera de visitante para el Mundial 2026!

La firma que viste a la Selección Mexicana dio a conocer este día la playera que usará el Tri para sus partidos como visitante en la Copa del Mundo 2026. El color blanco domina la prenda.

La frase ‘Somos México’ se aprecia en la nuca, que simboliza la unidad y la pasión que definen el espíritu mexicano antes de ser sede de su tercera Copa Mundial de la FIFA.

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Adidas se inspiró en la historia de México, la camiseta incorpora un gráfico gris integral, sobre una base blanca, con patrones como grecas, presentes en la arquitectura y el arte tradicionales.

Tecnológicamente la prenda presenta la innovación Climacool+ así como materiales de alto desempeño para que el jugador se concentre en lo esencial: competir y buscar la victoria.

El Tri jugará en la Copa del Mundo su tercer partido como visitante, en rival por designar que saldrá del repechaje que se jugará este mes en México. Los dos primeros compromisos ante Sudáfrica y Corea del Sur, lo hará jugando como local.