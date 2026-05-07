México 2026 El sorprendente pronóstico de Néstor de la Torre para México en el Mundial 2026 El ex director de Selecciones Nacionales reveló hasta dónde puede llegar la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo.

Video Mundial 2026: el sorprendente pronóstico de Néstor de la Torre para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana será local por tercera ocasión en la historia de los Mundiales cuando en la Copa Mundial 2026 de la FIFA vuelva a participar en territorio mexicano tras las ediciones de 1970 y 1986, donde en ambas llegó hasta los Cuartos de Final.

Ahora, para llegar a los Cuartos de Final no es necesario el quinto partido, sino clasificar al sexto, pues para esta edición, con 48 selecciones participantes, habrá por primera vez Dieciseisavos de Final.

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Para Néstor de la Torre, ex director de Selecciones Nacionales y quien también fuera directivo en Chivas, conversó con David Faitelson en Faitelson sin censura para TUDN y señaló que ve a la México más allá de la Fase de Grupos.

“Yo creo que nos sorprende que decimos, ‘ya de aquí vamos a caminar hacia adelante’ y vamos a ver un futuro más promisorio para el desarrollo del futbol mexicano, pero se esfuerzan en sorprendernos . Todavía podemos caer más bajo", indicó Néstor de la Torre.

¿HASTA DÓNDE LLEGARÁ LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL MUNDIAL 2026?

Para Néstor de la Torre, el representativo nacional mexicano merece superar no sólo la Fase de Grupos, sino también los Dieciseisavos de Final como los Octavos de Final y hasta los Cuartos de Final.

“Ojalá se presten las cosas y se alinee todo para que funcionemos. Hay momentos que los equipos agarran fortaleza y puedan hacer un gran papel, llegar a ese sexto partido y hasta más adelante.

“Yo creo que el país lo merece, si sucede eso los dueños van a estar por encima y van a decir que es lo que se tiene que hacer en el futbol mexicano, es lo único malo. Viendo capacidades, viendo dinastías, jerarquías de jugadores, no veo que la camada de este Mundial sea mejor que las que vivió Javier Aguirre en Mundiales pasados.