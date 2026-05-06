Mundial 2026 Amaury Vergara pide que sus jugadores no reporten con Selección Mexicana El propietario de Chivas externó su molestia por la polémica que se generó entorno al Toluca y sus convocados.

Por: TUDN Síguenos en Google

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Amaury Vergara mostró su molestia con la Selección Mexicana y pidió que los jugadores de Chivas que fueron convocados reporten en las instalaciones del Guadalajara tras la polémica que se desató por la probable participación de Alexis Vega y Jesús Gallardo con Toluca en la Concacaf Champions Cup.

A través de sus redes sociales el propietario del Guadalajara informó que hizo esta petición a la dirección deportiva del Rebaño al considerar que no se respetaron los acuerdos establecidos en un principio con la FMF.

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“ Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió Amaury Vergara.

Este llamado de Vergara es para que los cinco jugadores que fueron convocados puedan tener participación en el partido de vuelta de Cuartos de Final frente a Tigres por los Cuartos de Final del Clausura 2026 luego de que no estuvieran presentes en la ida donde cayeron ante los Felinos .

Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González son los jugadores que fueron llamados por Javier Aguirre y que tienen que reportan este 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de cara a la Copa del Mundo 2026.

LA POLÉMICA QUE DESATÓ EL ENOJO DE AMAURY VERGARA

Toda esta polémica se da luego de que Toluca habría solicitado a la Selección Mexicana que Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores convocador por Javier Aguirre, pudieran estar presentes con los Diablos Rojos en las Semifinales de la Concacaf Champions Cup este miércoles 6 de mayo.

Incluso, ambos futbolistas estuvieron presentes en el entrenamiento nocturno de los Escarlatas previo al juego frente a Los Angeles FC.

Cebe recordar que hace unos meses se había mencionado que los futbolistas de la Liga MX que fueran convocados por la Selección Mexicana tendrían participación hasta la jornada 17 del Clausura 2026, y que si alguno de ellos estuviera participando en la Concacaf solo podrían jugar la semifinal de ida debido a que tendrían que reportan el 6 de mayo.