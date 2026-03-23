    Mundial 2026

    Gilberto Mora ilusiona a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

    El joven futbolista sigue trabajando para poder regresar a las canchas.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video ¿Cómo va Gilberto Mora de su lesión?

    El regreso de Gilberto Mora a las canchas se mantiene en suspenso, más de cara al Mundial del 2026, y ante esta situación el jugador de Xolos de Tijuana lanzó un mensaje que ilusionó a los aficionados.

    A través de su cuenta de Instagram, Mora publicó una historia donde y a se le ve al futbolista en los campos de entrenamiento, además dicha historia fue acompañada con la frase: “Un poco más”.

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    Desde que se dio a conocer que Mora sufrió una pubalgia en enero pasado que lo privó de jugar con la Selección Mexicana, tanto el futbolista, así como el equipo de los Xolos han trabajado con un plan donde procuran llevar con calma la recuperación.

    Sebastián Abreu, técnico de Xolos, declaró hace unos días que la prioridad es que Gilberto Mora llegue en optimas condiciones para el Mundial y señaló que el jugador podría regresar a las canchas al cierre del Clausura 2026.

    “Todos tenemos claro en el club que la prioridad es que esté en óptimas condiciones para la mini temporada antes de la Copa del Mundo y que seguramente pueda tener minutos previos a la final del campeonato", indicó Abreu.

    Tras la pubalgia que padece Gilberto Mora no juega desde la jornada 3 del Clausura 2026 y se ha perdido los últimos encuentros de la Selección Mexicana.

    Video ¡Selección Mexicana se convierte en un hospital!
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