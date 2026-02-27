    Liga MX

    El conservador plan de Tijuana para recuperar a Gil Mora

    Directiva de los Xolos no apresurará el proceso de recuperación del futbolista mexicano, que sufre de una pubalgia.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Gil Mora, con pinzas, ¿Para el Mundial o la venta?

    Más sobre Liga MX

    Resumen | Querétaro y Santos ofrecen un juego que tuvo de todo
    8:00

    Resumen | Querétaro y Santos ofrecen un juego que tuvo de todo

    Liga MX
    ¡Santos se queda con 10! Expulsan a Carlos Gruezo
    2:03

    ¡Santos se queda con 10! Expulsan a Carlos Gruezo

    Liga MX
    ¡Se vacían las bancas y se 'pintan' de amarillo varios futbolistas
    1:45

    ¡Se vacían las bancas y se 'pintan' de amarillo varios futbolistas

    Liga MX
    ¡Debuta el hijo de Matías Vuoso! El futbolista tiene sus primeros minutos
    1:16

    ¡Debuta el hijo de Matías Vuoso! El futbolista tiene sus primeros minutos

    Liga MX
    ¡Ni Gallos, ni Santos quieren el empate! Peligro en ambos arcos
    1:14

    ¡Ni Gallos, ni Santos quieren el empate! Peligro en ambos arcos

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Tijuana vs. Pumas de la Jornada 8 del Clausura 2026
    Liga MX
    ¡Santos Laguna perdona! Di Yorio tuvo el tercero
    1:15

    ¡Santos Laguna perdona! Di Yorio tuvo el tercero

    Liga MX
    ¡Misil de Carlos Gruezo! Santos Laguna lo empata
    1:15

    ¡Misil de Carlos Gruezo! Santos Laguna lo empata

    Liga MX
    ¡Acevedo evita el tercero de Gallos! Doble atajada del guardameta
    1:28

    ¡Acevedo evita el tercero de Gallos! Doble atajada del guardameta

    Liga MX
    Mazatlán vs. Pachuca EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Jornada 8 Liga MX
    2 mins

    Mazatlán vs. Pachuca EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Jornada 8 Liga MX

    Liga MX

    El futbolista Gilberto Mora sigue entre algodones en su proceso de recuperación de la pubalgia que padece y que lo tiene alejado de las canchas con su club Tijuana y la Selección Mexicana.

    PUBLICIDAD

    Durante el partido entre los Xolos y Pumas, el reportero de TUDN, Rodrigo Celorio, explicó que la directiva de Tijuana no quiere acelerar para nada el proceso de recuperación del futbolista, debido a que quieren evitar la operación que lo pondría en predicamento en la próxima Copa del Mundo.

    Gilberto Mora sigue con su tratamiento médico, “No lo quieren apretar ni tantito, porque la operación está latente y eso complicaría mucho que llegue al 100 por ciento a la Copa del Mundo, la directiva de los Xolos lo está llevando entre ‘algodones’, prácticamente que ni se mueva, para que pueda recuperarse a su tiempo, no hay prisa para que regrese a la actividad”, explicó Celorio.

    En resumen, no quieren llegar al quirófano, pero con mucha calma en el proceso de recuperación para recuperar al futbolista.

    Video Última hora: esto es lo que se sabe de la lesión y del futuro de Gil Mora
    Relacionados:
    Liga MXGilberto MoraClub TijuanaMéxico 2026Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX