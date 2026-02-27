Liga MX El conservador plan de Tijuana para recuperar a Gil Mora Directiva de los Xolos no apresurará el proceso de recuperación del futbolista mexicano, que sufre de una pubalgia.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Gil Mora, con pinzas, ¿Para el Mundial o la venta?

El futbolista Gilberto Mora sigue entre algodones en su proceso de recuperación de la pubalgia que padece y que lo tiene alejado de las canchas con su club Tijuana y la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

Durante el partido entre los Xolos y Pumas, el reportero de TUDN, Rodrigo Celorio, explicó que la directiva de Tijuana no quiere acelerar para nada el proceso de recuperación del futbolista, debido a que quieren evitar la operación que lo pondría en predicamento en la próxima Copa del Mundo.

Gilberto Mora sigue con su tratamiento médico, “No lo quieren apretar ni tantito, porque la operación está latente y eso complicaría mucho que llegue al 100 por ciento a la Copa del Mundo, la directiva de los Xolos lo está llevando entre ‘algodones’, prácticamente que ni se mueva, para que pueda recuperarse a su tiempo, no hay prisa para que regrese a la actividad”, explicó Celorio.

En resumen, no quieren llegar al quirófano, pero con mucha calma en el proceso de recuperación para recuperar al futbolista.