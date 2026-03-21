Mundial 2026 Sebastián Abreu reporta sobre el estado de salud de Gilberto Mora El técnico del Tijuana afirma que todo está listo para que el jugador llegue a la Copa Mundial de 2026 en óptimas condiciones.

Video ¿Cuándo regresa? 'Loco' Abreu da actualización importante sobre Gil Mora

Luego de la dolorosa derrota de Tijuana 3-0 en su visita al Necaxa, el técnico fronterizo, Sebastián Abreu, dejó claro que a pesar de lo que está pasando el equipo, no está contemplado adelantar la recuperación de Gilberto Mora.

"Muy bien en su proceso, está haciendo trabajo en cancha, trabajo con pelota, así que va todo por los carriles que habíamos pactado, sin apresurarnos, sin necesidad de empujarlo anticipadamente a esa posibilidad".

PUBLICIDAD

El 'Loco' Abreu afirmó que la prioridad en Xolos, más que recuperarlo para el club, es ponerlo en óptimas condiciones para que sea parte de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

"Todos tenemos claro en el club de que la prioridad es de que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes de la Copa del Mundo y que seguramente pueda tener minutos previos al final de campeonato".

El estratega de Tijuana reveló incluso qu e han sido visitados por parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, para verificar los avances en la rehabilitación de Gil Mora.

"El otro día estuvo el preparador físico de la Selección, estuvo viendo cómo estaba, principalmente que juegue algunos minutos antes de terminar el campeonato para todo lo que marca esa atmósfera de la Selección"

Finalmente, Sebastián Abreu dijo que están trabajando para que el mediocampista de los Xolos pueda demostrar que está recuperado y listo para unirse a la Selección Mexicana rumbo la Copa Mundial de la FIFA 2026.