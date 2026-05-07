    Mundial 2026

    La Secretaría de Educación Pública modifica calendario escolar pensando en el Mundial

    Los más jóvenes del país podrán unirse a la Fiesta Mundialista de manera anticipada debido a que el ciclo escolar se modificó.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video La Secretaría de Educación Pública modifica calendario escolar pensando en el Mundial

    Sin duda el evento más importante que se llevará a cabo en México durante este año será el Mundial 2026 de la FIFA, para el que todos se preparan a fin de que nadie se lo pierda y puedan llevar esta fiesta al máximo en todos sus ámbitos.

    Ante esto, el Gobierno Mexicano también está colaborando para que salga lo mejor posible la justa mundialista, por lo que insta a todas sus dependencias a unirse de alguna u otra manera y una de ellas será la que hará que los más jóvenes de este país estén presentes.

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    A fin de que esto suceda sin contratiempos, se llegó al acuerdo de recorrer el calendario escolar de educación básica y media superior a nivel nacional, con motivo de la Copa Mundial y las altas temperaturas que se registran en el país.

    "La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secretarías de Educación de las entidades federativas acordaron de manera unánime realizar un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol", se informó en un comunicado.

    Con este acuerdo tomado por la SEP, las clases concluirán una semana antes del silbatazo inicial de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, mismo que se dará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

    "Como parte de este acuerdo, encabezado por el secretario de Educación Pública y presidente de este órgano colegiado, Mario Delgado Carrillo y las 32 autoridades educativas, acordaron que la conclusión del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio".

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