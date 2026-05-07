Mundial 2026 Orozco Chiquete cuenta cómo vivió la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026 El defensor del Cruz Azul habló de cómo los doctores le dijeron que su tobillo “estaba hecho mierda”.

Video Jesús Orozco Chiquete revela detalles de cómo sufrió una lesión que lo alejó del Mundial 2026

Si bien Javier Aguirre había dado indicios de la ausencia del defensor en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de la FIFA de este verano, no se confirmó sino hasta meses después, un momento que el futbolista contó en entrevista a Adrián Esparza para TUDN cómo lo vivió.

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“En particular lo viví muy fuerte, en lo personal me pegó mucho, tanto emocionalmente como familiarmente porque uno tiene ilusión y mi ilusión era estar en el Mundial, pero pues también soy fielmente creyente de que las cosas pasan por algo y a final y a cabo me ha servido todo este tiempo para prepararme mucho mentalmente”, comenzó la charla el zaguero celeste.

Orozco Chiquete relató a detalle cómo fue que se lesionó y que se sumó a otra nueva desilusión, la de perderse la Copa Intercontinental de diciembre en la que enfrentarían al Flamengo.

“ Un día muy fuerte, lo recuerdo con muchas emociones. Fallamos un penal en el Volcán. Sentía que inició bien, el planteamiento estuvo muy bueno y sentía que lo podíamos ganar, igual cuando metemos el 1-1 todavía estábamos empujando y cosas así; sentía que se podía ganar, era ganable, viene el tema de la lesión y lo recuerdo en lo personal un poco triste.

“ El Mundial de Clubes (Copa Intercontinental), ir a jugar contra Flamengo (acabando el juego se subían al avión), regresábamos, nos íbamos al aeropuerto y nos íbamos. No entendía… no soy un jugador que se lesiona mucho y no entendía en el idioma de lo que me estaban hablando. Escuchaba que me decían: ‘expuesta, no es expuesta. Hay fractura, seguramente; no hay fractura. En el traslado fue mucho diálogo de eso.

“Recuerdo que llegando al hospital me hacen una radiografía y me dicen que no hay fractura, respiré un poco. Dije: ‘ah, no me fracturé’. Pero cuando abren mi vendaje y lo cortan veo de reojo y veo el hueso. Pues ya fue todo un tema, me quedó muy impactado esa imagen en la cabeza ver cómo estaba el tobillo y un poco más serio.

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“ Entró un doctor que me iba a limpiar y que mi tobillo estaba hecho mierda, que no sabía cómo me lo iban a operar. Fue cuando me preocupé un poco más y dije: ‘ah la madre, esta cosa sí es seria’.

“ Fue un proceso duro porque veía mi pie y lo veía muy hinchado, como pie de elefante. Tenía ese miedo de que me fuera a quedar así. Gracias a Dios aquí en la rehabilitación del club, de la mano de una persona que trabajó por fuera, extra, doble turno, gracias a ese esfuerzo que hice siento mi pie muy bien y cada vez mejor”, contó Orozco Chiquete a TUDN.

Video Chiquete revela cuándo se puede dar su regreso a las canchas con Cruz Azul tras lesión

CHIQUETE OROZCO CUENTA CUÁNDO PUEDE REGRESAR A LAS CANCHAS

El defensor de La Máquina de Cruz Azul dijo que pudiera regresar antes de agosto próximo, pues dejó indicios de que pudiera hacerlo en un hipotética Final de su club en la Liga MX Clausura 2026.

“El doctor por ahí me viene a ver, me dice que voy muy bien, avanzando bien y lo importante es que mi cuerpo está tolerando las cargas. Es lo más importante. Estoy en la parte de readaptación, llevo un mes en readaptación, hoy justamente me integré con el equipo poquito, no hice todo, la idea es que conforme me vaya sintiendo y siendo honesto, es lo más importante.