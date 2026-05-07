Mundial 2026 Santiago Gimenez protagoniza comercial junto a Messi y Bad Bunny Adidas publicó su cortometraje para el Mundial 2026 en el que también aparecen Beckham, Zidane y Del Piero.

Santiago Gimenez aparece en el nuevo comercial de Adidas. Imagen Cortesía

El delantero mexicano Santiago Gimenez aparece junto a leyendas y grandes estrellas del futbol en el nuevo comercial de Adidas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

Adidas publicó su cortometraje de cinco minutos a casi un mes de que inicie la Copa del Mundo. El anuncio es protagonizado por el actor Timothée Chalamet, quien recibe una llamada de Bad Bunny para reclutar a tres jugadores y acabar con la racha victoriosa de tres jugadores locales.

Chalamet recluta a Trinity Rodman, Jude Bellingham y Lamine Yamal para enfrentarlos. En el video también aparecen las versiones jóvenes de David Beckham, Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero, quien incluso fueron vencidos por los futbolistas locales.

Santiago Gimenez, Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri y Florian Wirtz tienen un cameo reaccionando a la racha, mientras que Lionel Messi aparece junto a Bad Bunny al final del cortometraje para observar el partido de Trinity, Bellingham y Lamine Yamal.

Santi Gimenez es el segundo futbolista mexicano que forma parte de un anuncio global para el Mundial 2026 después de que Gilberto Mora fuera incluido en el comercial de Gatorade junto a Vinícius Jr., Christian Pulisic y Julián Alvarez.

Gilberto Mora ya tiene su lugar asegurado al Mundial 2026 al ser incluido en la lista de convocados de la Liga MX, mientras que Santiago Gimenez apunta a ser incluido en la lista de los elementos del extranjero que se dará a conocer a finales de mayo.