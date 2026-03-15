    Mundial 2026

    Piojo Herrera asegura que Gilberto Mora es mejor que Mastantuono

    El exentrenador de México defendió su postura con argumentos.

    Por:Juan Regis
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    Video Piojo Herrera asegura que Gilberto Mora es mejor que Mastantuono

    Miguel 'Piojo' Herrera provocó polémica entre los aficionados al asegurar que Gilberto Mora, seleccionado mexicano y una de las apuestas para el Mundial 2026, es mejor que el jugador argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono.

    En entrevista con Toño de Valdés para su canal de YouTube, el 'Piojo' Herrera habló de la calidad de Gilberto Mora y la razón por la que el mercado actual del futbol no lo valora como debería.

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    "Yo lo comparo con (Franco) Mastantuono, el que vendieron al Real Madrid. Para mí, es mucho más el chavito", aseguró y procedió a dar sus argumentos.

    "Al otro lo vendieron por 60 millones y de este hablan de 35 y dicen: ‘Ay, están locos’. Si fuera brasileño, argentino o uruguayo, en eso lo estarían vendiendo", sentenció sin tapujos el exentrenador de la Selección Mexicana.

    PIOJO HERRERA ADVIERTE DE LAS LESIONES DE MORA

    Miguel Herrera recuerda cuando conoció por primera vez a un mucho más joven Gilberto Mora en su periodo como entrenador de Xolos de Tijuana. Así como el Piojo resalta su calidad, también advierte que las lesiones han perseguido al seleccionado mexicano desde temprana edad.

    "Cuando llegué a Tijuana, que era un chico de 13 años, la primera vez que lo vi dije: ‘Ay, caray, ¿Quién es ese niño? Impresionante lo que hace’. Iba a Selección, venía, de repente lo dejé de ver un tiempo. Qué pasó con Gil, pregunté, me decían que estaba lesionado.

    "Se lesiona en Selección, regresa, cuando me toca la última etapa en Tijuana llegué estaba lesionado. Ha sido un chavo que le ha costado las lesiones, tendrá que trabajar mucho para evitar esas lesiones, pero calidad que tiene... para la mala fortuna y para nuestro futbol, no para él ni para nuestro México, de que es mexicano", comentó en referencia al sesgo que existe en el mercado actual del futbol.

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