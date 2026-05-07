México 2026 Javier Aguirre llega como ‘salvador’ de México para el Mundial, asegura Néstor de la Torre El exdirectivo aseguró que el Vasco fue elegido para dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 para hacer olvidar Qatar 2022.

Video Javier Aguirre llegó como el ‘salvador’ de México para el Mundial 2026, asegura Néstor de la Torre

De cara al Mundial 2026 a realizarse por tercera vez en México, además de Estados Unidos y Canadá como sedes en una edición única con 48 selecciones participantes y 104 partidos en total, Néstor de la Torre calificó a Javier Aguirre como el ‘salvador’ de la Selección Mexicana.

En entrevista con David Faitelson para Faitelson sin censura de TUDN, el exdirectivo habló sobre el motivo que llevó al ‘Vasco’ Aguirre a volver al Tricolor por tercera ocasión, tras sus participaciones en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y de Sudáfrica 2010.

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“Creo que llega en una posición muy diferente, llega Javier en una solicitud de los dueños con un apuro de solventar los compromisos de la Selección Mexicana, con una etiqueta de salvador en la cual Javier tiene cierto dominio y cierta prioridad en lo que decida porque los dueños recurren por necesidad, casi casi pidiendo que los salve.

“ ¿No hicimos un desastre el Mundial pasado e iba a haber todos los cambios? No hubo ningún cambio, todos los cambios que se hicieron fueron en contra del futbol, los extranjeros, el no ascenso… son futbolísticamente convenientes para el negocio, pero no para el desarrollo futbolístico

“Javier viene como alguien que va a ayudar a los dueños de salvar esa imagen que está tan golpeada durante años”, recalcó Néstor de la Torre respecto a la actualidad de la Selección Mexicana a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026.

¿CÓMO LE FUE A JAVIER AGUIRRE EN LOS MUNDIALES PASADOS CON LA SELECCIÓN MEXICANA?

‘Vasco’ Aguirre no pasó más allá de los Octavos de Final, en el Mundial Corea-Japón 2002 fue eliminado de manera dolorosa por la Selección de Estados Unidos, un rival por demás conocido por pertenecer a la zona de la Concacaf y ante el cual se pensaba ganador antes de jugar el partido.