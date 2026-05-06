México 2026 Alexis Vega y Jesús Gallardo, los últimos en llegar a la concentración del Tri A las 7:56 de la noche los jugadores de Toluca arribaron al Centro Nacional de Alto Rendimiento para calmar las aguas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Alexis Vega y Jesús Gallardo apenas llegan a tiempo a la concentración de la Selección Mexicana

Cuatro minutos fueron la diferencia para que el caos en la Selección Mexicana llegara a su fin, ya que todos los convocados por Javier Aguirre para arrancar con la concentración de cara a la Copa Mundial FIFA 2026 llegaron en tiempo y forma.

Los últimos jugadores en llegar al Centro Nacional de Alto Rendimiento fueron Alexis Vega y Jesús Gallardo, los elementos de Toluca que iniciaron con todo este caos el martes por la noche.

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Se evitó un caos mayor dentro de la Selección Mexicana

En uno de los últimos comunicados que mandó este miércoles por la mañana la oficina de la Selección Nacional, se informó que los 20 seleccionados tenían que estar antes de las 20:00 horas en el CAR; de lo contrario, quedarían fuera.

Poco a poco, los convocados fueron arribando al lugar que se encuentra a las afueras de la Ciudad de México. A las 7:43 de la noche arribaron Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González, los elementos de Chivas que, de esta manera, cumplieron con el trato de liberar a sus seleccionados para integrarse al Tricolor.

Cinco minutos más tarde llegó Aguirre y con ello solo hacían falta dos seleccionados: los de Toluca.

A cuatro minutos de terminar el plazo, los choriceros llegaron en una camioneta negra que entró a toda velocidad. Así se cumplió con lo pactado.

¿Cómo comenzó toda la polémica entre Toluca, Chivas y Selección?

Hay que recordar que el martes por la noche, Alexis Vega y Gallardo fueron vistos entrenando con el resto de la plantilla de Toluca con la intención de aparecer en el encuentro de esta noche ante Los Ángeles FC por la semifinal de la Concacaf Champions Cup, a lo que Amaury Vergara, presidente de Chivas, solicitó que entonces sus seleccionados regresaran al club para aparecer en el juego de vuelta de la Liguilla de la Liga MX.

Este caos provocó que este miércoles por la noche Aguirre saliera a ofrecer una conferencia de prensa y a poner un ultimátum, diciendo que quien no se presentara sería tachado de la lista del Mundial 2026.