Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, habló este miércoles sobre el tema del momento: la seguridad en México en el Mundial del 2026 tras los hechos violentos en distintos puntos del país del pasado fin de semana.

Y aseguró que México tiene las condiciones óptimas para ser los mejores anfitriones del Mundial y que la comprobación de ello es la celebración del juego entre México vs. Islandia de este día en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

"Ayer fue muy relevante para el futbol mexicano saber que nuestro presidente Gianni Infantino emite una declaración muy clara de soporte a México. Donde es, también, muy claro diciendo que el Mundial en México va a ser una fiesta", mencionó en su participación en el Segundo Congreso Formativo de Futbol que se celebra justamente en la ciudad del partido de este miércoles.

Y añadió: "Esa declaración, realmente la recibimos con mucha alegría y nuestra presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, también lo dijo".

Haciendo eco de esas palabras aseguró que las condiciones para el evento de la FIFA son las mejores.

"Las condiciones para el Mundial son las óptimas, así serán. Lo han repetido varios gobernadores, incluido el gobernador del estado de Jalisco, el gobernador de estado de Querétaro", dijo.

Añadió a continuación, lo que a su parecer lo comprueba.

"La comprobación de eso es que hoy vamos a tener un partido importantísimo previo de nuestra selección nacional en su preparación precisamente para el Mundial. Este ha sido un día muy esperado. Lo hemos ido planeando desde hace muchos meses y hoy finalmente tenemos aquí a nuestro equipo nacional como comprobación de que t enemos todas las condiciones en México, muy seguramente para ser los mejores anfitriones del Mundial", concluyó.