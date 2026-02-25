    Mundial 2026

    México cuenta con las condiciones óptimas para ser los anfitriones del Mundial: Arriola

    El comisionado de la FMF aseguró que la comprobación de ello será la celebración del juego México vs. Islandia.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video México con condiciones óptimas para ser los mejores anfitriones del Mundial: Arriola


    Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, habló este miércoles sobre el tema del momento: la seguridad en México en el Mundial del 2026 tras los hechos violentos en distintos puntos del país del pasado fin de semana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Richard Ledezma dice que no puede explicar lo que siente al vestir la playera de México
    1 mins

    Richard Ledezma dice que no puede explicar lo que siente al vestir la playera de México

    Seleccion Mexico
    Así fue el Mundial del 'Piojo' Herrera con Selección Mexicana en Brasil 2014
    1 mins

    Así fue el Mundial del 'Piojo' Herrera con Selección Mexicana en Brasil 2014

    Seleccion Mexico
    ¿Cuándo y dónde ver a Miguel ‘Piojo’ Herrera en TUDN?
    2 mins

    ¿Cuándo y dónde ver a Miguel ‘Piojo’ Herrera en TUDN?

    Seleccion Mexico
    México vs. Islandia: Horario y dónde ver partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    México vs. Islandia: Horario y dónde ver partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Partido México vs. Islandia tendrá un fuerte dispositivo de seguridad
    1 mins

    Partido México vs. Islandia tendrá un fuerte dispositivo de seguridad

    Seleccion Mexico
    México vs. Islandia: historial de partidos amistosos de cara al Mundial 2026
    1 mins

    México vs. Islandia: historial de partidos amistosos de cara al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre, firme contra Portugal: "Tengo contemplado ese partido"
    1 mins

    Javier Aguirre, firme contra Portugal: "Tengo contemplado ese partido"

    Seleccion Mexico
    'Chiquito' Sánchez y su fórmula para no bajar el ritmo: ignorar la lista del Mundial
    1 mins

    'Chiquito' Sánchez y su fórmula para no bajar el ritmo: ignorar la lista del Mundial

    Seleccion Mexico
    ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador
    1 mins

    ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador

    Seleccion Mexico
    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX
    2 mins

    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX

    Seleccion Mexico

    Y aseguró que México tiene las condiciones óptimas para ser los mejores anfitriones del Mundial y que la comprobación de ello es la celebración del juego entre México vs. Islandia de este día en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

    "Ayer fue muy relevante para el futbol mexicano saber que nuestro presidente Gianni Infantino emite una declaración muy clara de soporte a México. Donde es, también, muy claro diciendo que el Mundial en México va a ser una fiesta", mencionó en su participación en el Segundo Congreso Formativo de Futbol que se celebra justamente en la ciudad del partido de este miércoles.

    Y añadió: "Esa declaración, realmente la recibimos con mucha alegría y nuestra presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, también lo dijo".

    Haciendo eco de esas palabras aseguró que las condiciones para el evento de la FIFA son las mejores.

    "Las condiciones para el Mundial son las óptimas, así serán. Lo han repetido varios gobernadores, incluido el gobernador del estado de Jalisco, el gobernador de estado de Querétaro", dijo.

    Añadió a continuación, lo que a su parecer lo comprueba.

    "La comprobación de eso es que hoy vamos a tener un partido importantísimo previo de nuestra selección nacional en su preparación precisamente para el Mundial. Este ha sido un día muy esperado. Lo hemos ido planeando desde hace muchos meses y hoy finalmente tenemos aquí a nuestro equipo nacional como comprobación de que t enemos todas las condiciones en México, muy seguramente para ser los mejores anfitriones del Mundial", concluyó.

    Video Los datos a considerar para el partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026IslandiaMikel Arriola

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX