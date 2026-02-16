Mundial 2026 Se conoce cuando podría regresar Gilberto Mora Francisco Arredondo dio los pormenores de la rehabilitación del joven futbolista.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Gilberto Mora se va de México y esta es la razón

Gilberto Mora puso en alerta a la Selección Mexicana y a los Xolos de Tijuana luego de la pubalgia que sufrió que lo a alejado de las canchas, pero ya se conoce en cuanto tiempo podría reaparecer.

PUBLICIDAD

Francisco Arredondo, reportero de TUDN, detalló que dentro del equipo de Tijuana aceptaron que l a carga de trabajo sobre el jugador fue el factor de su lesión, pero que también se debe a su edad.

“Reconocen que le han cargado la manita, entre el club, selecciones menores y mayor, ahí el tema de la pubalgia. Está entrando a su tercera semana, posiblemente de seis de recuperación”

“Ellos argumentan q ue no ha terminado de desarrollarse al 100 por ciento y la carga de trabajo es lo que ha generado la lesión”, contó Francisco Arredondo.

De igual forma, informó que la prioridad de Tijuana es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo ya que es una mejor vitrina para el joven futbolista que se está rehabilitando en los Estados Unidos.

“ Esperan que llegue para la convocatoria de marzo, pero la prioridad es que llegue a la Copa del Mundo”