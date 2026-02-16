    Mundial 2026

    Se conoce cuando podría regresar Gilberto Mora

    Francisco Arredondo dio los pormenores de la rehabilitación del joven futbolista.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Gilberto Mora se va de México y esta es la razón

    Gilberto Mora puso en alerta a la Selección Mexicana y a los Xolos de Tijuana luego de la pubalgia que sufrió que lo a alejado de las canchas, pero ya se conoce en cuanto tiempo podría reaparecer.

    Francisco Arredondo, reportero de TUDN, detalló que dentro del equipo de Tijuana aceptaron que l a carga de trabajo sobre el jugador fue el factor de su lesión, pero que también se debe a su edad.

    “Reconocen que le han cargado la manita, entre el club, selecciones menores y mayor, ahí el tema de la pubalgia. Está entrando a su tercera semana, posiblemente de seis de recuperación

    “Ellos argumentan q ue no ha terminado de desarrollarse al 100 por ciento y la carga de trabajo es lo que ha generado la lesión”, contó Francisco Arredondo.

    De igual forma, informó que la prioridad de Tijuana es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo ya que es una mejor vitrina para el joven futbolista que se está rehabilitando en los Estados Unidos.

    Esperan que llegue para la convocatoria de marzo, pero la prioridad es que llegue a la Copa del Mundo

    Desde enero pasado Gilberto Mora luego de que en aquella ocasión causara baja de la Selección Mexicana para los amistosos que sostuvo ante Panamá y Bolivia.

    Mundial 2026México 2026Gilberto MoraClub Tijuana

