Pero el exjugador del América tiene un historia indeseable de lesiones importantes en los últimos dos años, las cuales nos han dejado ver muy poco de su mejor versión sobre el terreno de juego y que tiene a todos en vilo debido a la cercania de la Copa Mundial de la FIFA 26 .

Las lesiones importantes de Edson Álvarez:

- Junio 2024 - Desgarro muscular de seis centímetros en un muslo durante el juego de Jamaica de Copa América. Fue baja de la Selección Mexicana y del West Ham aproximadamente dos meses.

- Febrero de 2025 - Lesión muscular por un golpe. Baja con el West Ham de una semana.

- Marzo de 2025 - Golpe en la espalda que lo dejó fuera tres semanas con el conjunto inglés.

- Septiembre del 2025 - En un partido amistoso ante Japón con la Selección Mexicana sufrió una lesión muscular en su pierna derecha tras un choque con un rival. Se perdió un mes ya con el Fenerbace turco.

- Diciembre 2025 - Enero 2026- Una lesión por acumulación de partidos en un tobillo en diciembre lo alejó de los canchas y desde entonces no ha quedado, se perdió el final del año con el Fenerbahce así como los juegos del inicio del año. Se agravó con los días y no ha quedado a tal grado que este 17 de febrero fue operado.