¿CUÁNDO Y DÓNDE VER AL ‘PIOJO’ HERRERA EN TUDN?

    México 2026

    ¿Cuándo y dónde ver a Miguel ‘Piojo’ Herrera en TUDN?

    El director técnico mexicano formará parte del equipo de TUDN para el partido de la Selección Mexicana en su preparación rumbo al Mundial 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Cuándo y dónde ver a Miguel Herrera en las transmisiones de TUDN?


    La Selección Mexicana continúa con su preparación en pleno año del Mundial 2026 para su participación en el magno evento futbolístico el próximo verano y para ello TUDN también suma a un invitado estelar.

    PUBLICIDAD

    Luego de los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia, en los que México se impuso por idéntico marcador de 0-1, el Tricolor que dirige Javier Aguirre se medirá a Islandia fuera de la Fecha FIFA este miércoles en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

    Más sobre México 2026

    México vs. Islandia: Horario y dónde ver partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    México vs. Islandia: Horario y dónde ver partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Partido México vs. Islandia tendrá un fuerte dispositivo de seguridad
    1 mins

    Partido México vs. Islandia tendrá un fuerte dispositivo de seguridad

    Seleccion Mexico
    México vs. Islandia: historial de partidos amistosos de cara al Mundial 2026
    1 mins

    México vs. Islandia: historial de partidos amistosos de cara al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre, firme contra Portugal: "Tengo contemplado ese partido"
    1 mins

    Javier Aguirre, firme contra Portugal: "Tengo contemplado ese partido"

    Seleccion Mexico
    'Chiquito' Sánchez y su fórmula para no bajar el ritmo: ignorar la lista del Mundial
    1 mins

    'Chiquito' Sánchez y su fórmula para no bajar el ritmo: ignorar la lista del Mundial

    Seleccion Mexico
    ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador
    1 mins

    ¿Gilberto Mora estará en el Mundial? El 'Vasco' da detalles sobre el jugador

    Seleccion Mexico
    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX
    2 mins

    Lionel Messi aclara 'bronca' con los mexicanos y lo que piensa de la Liga MX

    Seleccion Mexico
    Nestor de la Torre lanza dura crítica al proceso del Tri: “Nos dan atole con el dedo”
    1 mins

    Nestor de la Torre lanza dura crítica al proceso del Tri: “Nos dan atole con el dedo”

    Seleccion Mexico
    Néstor de la Torre habla de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
    1 mins

    Néstor de la Torre habla de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor
    1 mins

    ¿Javier Aguirre pierde a su mano derecha? Mallorca tiene interés por Toni Amor

    Seleccion Mexico

    Para ello, TUDN sumó a sus filas al estratega mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera, que en meses recientes dejó de ser el director técnico de Costa Rica tras las eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial 2026.

    ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER AL ‘PIOJO’ HERRERA EN TUDN?

    Miguel Herrera fue en el pasado director técnico de la Selección Mexicana, lo hizo para el Mundial Brasil 2014 luego de eliminar mediante el Repechaje Intercontinental a Nueva Zelanda cuando aún era estratega del Club América, que en realidad fue base del equipo nacional.

    Ahora, Miguel Herrera formará parte del camino de TUDN hacia la Copa del Mundo de la FIFA y se integra al equipo de comentaristas y analistas que estarán para el partido México vs. Islandia de este miércoles 25 de febrero en amistoso rumbo al Mundial 2026.

    Además, se perfila para continuar en el equipo de especialistas de TUDN para próximas coberturas como son el resto de los amistosos de preparación hacia el Mundial 2026 ante Portugal, a quien enfrentará como parte de la reinauguración del estadio Banorte en marzo próximo, como ante Bélgica.

    La Selección Mexicana también tendrá compromisos días previos al arranque del Mundial 2026 y con los que cerrará su preparación frente a Ghan, Australia y Serbia. En la Copa del Mundo de la FIFA se medirá en el Grupo A a Sudáfrica, Corea del Sur y una selección que saldrá del Repechaje Intercontinental.

    PUBLICIDAD

    El partido México vs. Islandia se juega este miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas tiempo del Centro de México, 21:00 horas tiempo del Este y 18:00 horas tiempo del Pacífico y lo puedes seguir por la señal de Canal 5, TUDN y ViX en México, mientras que en Estados Unidos es por Univisión, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Equipos Mundial 2026Selección MexicanaMiguel HerreraMiguel Herrera

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX