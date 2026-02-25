México 2026 ¿Cuándo y dónde ver a Miguel ‘Piojo’ Herrera en TUDN? El director técnico mexicano formará parte del equipo de TUDN para el partido de la Selección Mexicana en su preparación rumbo al Mundial 2026.

Video ¿Cuándo y dónde ver a Miguel Herrera en las transmisiones de TUDN?



La Selección Mexicana continúa con su preparación en pleno año del Mundial 2026 para su participación en el magno evento futbolístico el próximo verano y para ello TUDN también suma a un invitado estelar.

Para ello, TUDN sumó a sus filas al estratega mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera, que en meses recientes dejó de ser el director técnico de Costa Rica tras las eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial 2026.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER AL ‘PIOJO’ HERRERA EN TUDN?

Miguel Herrera fue en el pasado director técnico de la Selección Mexicana, lo hizo para el Mundial Brasil 2014 luego de eliminar mediante el Repechaje Intercontinental a Nueva Zelanda cuando aún era estratega del Club América, que en realidad fue base del equipo nacional.

Ahora, Miguel Herrera formará parte del camino de TUDN hacia la Copa del Mundo de la FIFA y se integra al equipo de comentaristas y analistas que estarán para el partido México vs. Islandia de este miércoles 25 de febrero en amistoso rumbo al Mundial 2026.

Además, se perfila para continuar en el equipo de especialistas de TUDN para próximas coberturas como son el resto de los amistosos de preparación hacia el Mundial 2026 ante Portugal, a quien enfrentará como parte de la reinauguración del estadio Banorte en marzo próximo, como ante Bélgica.

La Selección Mexicana también tendrá compromisos días previos al arranque del Mundial 2026 y con los que cerrará su preparación frente a Ghan, Australia y Serbia. En la Copa del Mundo de la FIFA se medirá en el Grupo A a Sudáfrica, Corea del Sur y una selección que saldrá del Repechaje Intercontinental.

