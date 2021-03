"Cuando vamos a ver el partido México contra Costa Rica, que se pierde 2-0 allá, estábamos viendo a la par el Panamá ante Estados Unidos, ese resultado nos mete al repechaje. Estábamos en casa de uno de los directivos del América y les dije: Está bien fácil eso, el repechaje se gana facilísimo, yo podría dirigir dos equipos. Se rieron. Cuando llegó el lunes este directivo me manda llamar para que le explique cómo podía dirigir dos equipos; le dije que era broma y me salí. Pero me hizo regresar, '¿Cómo vas a dirigir a dos equipos?', ¿Cuáles dos equipos?, 'pues a los que dijiste ayer, al América y a la Selección'", contó Miguel Herrera .

"Me fui a mi casa, con mi esposa a su cita con el doctor, de repente suena el teléfono, Peláez me habló y me dijo que fuera a su casa. Cuando llego me dicen 'vas a ser el técnico de selección, ¿Qué vas a hacer?'. Dije pues ir a buscar el boleto, '¿Cómo le vas a hacer?', me llevó 10 jugadores de América, cuatro de León, 'espérate, ¿Y los que están en Europa?', no van, por supuesto que el presidente de la Federación me dijo '¿Cómo que no van?", agregó.