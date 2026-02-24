Miguel Herrera Miguel Herrera se une a TelevisaUnivision a partir del México vs. Islandia La experiencia del entrenador es sin duda un plus para el partido amistoso de la Selección Mexicana.

Video TelevisaUnivision presenta a su nuevo comentarista-analista de rumbo al Mundial 2026



Miguel Herrera, uno de los mejores técnicos de los últimos años, se une al equipo de TelevisaUnivision a partir de la transmisión del partido amistoso México vs. Islandia en la señal en la República Mexicana en Canal 5, TUDN y Disponible en ViX este miércoles 25 de febrero.

'Piojo' Herrera también tendrá su debut en este Clausura 2026 en TUDN en el partido de América vs. Tigres de la Jornada 8 de la Liga MX.

Miguel será analista en el equipo de TUDN de Selección Mexicana, incluida la Copa del Mundo, y también tendrá participación en partidos de Liga MX, así como analista en los programas de TUDN como Línea de 4 y Futbol Central, además de Los Maestros durante el Mundial 2026.

En su faceta dentro del terreno de juego, siempre se le recuerda por la garra que mostraba en cada acción, mientras que como técnico es reconocido por su innegable personalidad que es acompañada generalmente por resultados positivos.

¿QUIÉN ES MIGUEL HERRERA?



Miguel Herrera nació en Cuautepec, Hidalgo; hace 57 años. Como futbolista debutó con Tecos, fue parte de Santos y en Atlante sin duda encontró su lugar. Fue campeón con los Potros en la temporada 92-93 y estuvo con ellos en tres diferentes etapas. También jugó con Querétaro y con el inolvidable Toros Neza.

Como seleccionado mexicano su mejor momento lo vivió en la Copa América 1993 como lateral izquierdo titular, aunque quedó pendiente en su historial el poder jugar una Copa del Mundo.

Debutó como técnico en 2002 con Atlante, también estuvo al frente de Monterrey, Veracruz y Tecos antes de llegar en 2011 al América, club al que hizo campeón en el Clausura 2013 y al que llevó al menos a semifinales en los cuatro torneos que lo dirigió en su primera etapa.

Tomó a la Selección Mexicana en un repechaje y la clasificó al Mundial Brasil 2014, torneo donde se ubicó en el décimo lugar general al alcanzar la ronda de Octavos de Final; campeón de la Copa Oro 2015.

Regresó a la Liga MX para dirigir a Tijuana, equipo al que llevó al liderato en los dos torneos en que estuvo al frente. Para el Apertura 2017 volvió al América para vivir una segunda etapa y con nuevo título de Liga en el Apertura 2018.