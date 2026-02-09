    Álvaro Fidalgo

    Revelan emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras debutar en LaLiga

    El Maguito cumplió su sueño de debutar en la Primera División de España y lo festejó con su familia.

    Por:Kevin R. Yu
    Video El emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras de debutar en La Liga


    Álvaro Fidalgo debutó en la Primera División de España con 28 años al ser titular en el partido que disputaron Real Betis y Atlético de Madrid este domingo en la Jornada 23 de LaLiga.

    El Maguito disputó 87 minutos y al término del encuentro vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al cumplir su sueño de debutar en el máximo circuito.

    En un video que compartió LaLiga en sus redes sociales, se ve a Fidalgo acerándose a las gradas del Estadio Metropolitano para fundirse en un emotivo abrazo con sus papás que se encontraban en primera fila para ver el debut de su hijo.

    "Aportar al final, soy un tipo al que le gusta tener la pelota, sacrificar en defensa, es un gran día para mi, feliz por el debut, me llega el debut a los 28 años, pero nunca es tarde, intentar crecer día a día sin duda y darle alegría a los béticos, ojalá sean muchos años.

    "Feliz por la victoria, el debut en Liga, llevaba luchando por cumplir este sueño, feliz por el partidazo después del jueves, a estar contentos hoy", mencionó Fidalgo tras su debut en LaLiga.

    El futbolista español, naturalizado mexicano, ha recibido la confianza del técnico Manuel Pellegrini que le ha dado minutos en los dos primeros partidos que ha tenido el Betis desde su llegada procedente del América.

    El debut de Fidalgo con el Betis también fue ante el Atlético de Madrid, pero en la Copa del Rey, partido en el que también debutó el mexicano Obed Vargas.

    Fidalgo aterrizó al conjunto bético tras ganar seis títulos con América y de registrar 22 goles y 30 asistencias en 227 apariciones en cinco años.

    Video Fidalgo se emociona frente a las cámaras por sueño cumplido: "Nunca es tarde"
    Álvaro FidalgoReal Betis

