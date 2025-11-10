    Mundial 2026

    Álvaro Fidalgo acepta invitación de Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

    El medio español de las Águilas del América ha dado el sí para defender al Tri, con la probabilidad de estar en la Copa del Mundo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Fidalgo da el sí a México! Aguirre lo contempla a partir de 2026

    Álvaro Fidalgo puede ser parte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 al aceptar la invitación de Javier Aguirre para ser llamado a futuro.

    De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN, El Maguito puede ser llamado para los amistosos que planea tener México en enero de 2026 en Centroamérica.

    "Ya le dio el sí a México y a partir de 2026 será parte del equipo Tricolor. En enero de 2026 la selección planea un microciclo para enfrentar a selecciones centroamericanas y ahí va a convocar a Fidalgo para que empiece a entrenar.

    " Es que todavía no podría jugar, esto tendría que ser hasta después de febrero de 2026 cuando cumpla cinco años y pueda hacer el cambio de federación en la FIFA".

    FIDALGO YA ES MEXICANO


    Desde el pasado diciembre de 2024 se reveló que Fidalgo ya contaba con la carta de naturalización mexicana, en un proceso que él mismo inició.

    Sin embargo, por estatutos de la FIFA, para que un jugador sea elegible para cambiar de país, debe tener cinco años de residencia, que el mediocampista.

    Fidalgo cuenta con 28 años de edad, llegó al América para el Clausura 2021 de la Liga, donde suma más de 200 partidos con la camiseta de las Águilas.

    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoÁlvaro Fidalgo

