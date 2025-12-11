    Mundial 2026

    Boletos agotados para ver a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal en el Estadio Banorte

    El sistema de distribución de entradas para el partido amistoso no dejó satisfechos a los usuarios y aficionados.

    Video Última Hora: Sucede tragedia con los boletos de Cristiano Ronaldo vs. México

    El furor por ver a Cristiano Ronaldo en la cancha del Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Banorte, fue tal que superaron las expectativas y logística previstas por los organizadores de la venta de boletos para el partido amistoso México vs. Portugal.

    Luego de que se confirmara el juego de preparación tanto de la Selección Mexicana como de los portugueses hacia el Mundial 2026, donde ambos participarán y en el que ya conocieron a sus rivales para la Fase de Grupos, la afición mexicana buscó a como diera lugar presenciar a uno de los mejores futbolistas de la actualidad y de la historia del futbol.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Mundial 2026: fecha y horario de los partidos de México en la Copa del Mundo
    1 mins

    Mundial 2026: fecha y horario de los partidos de México en la Copa del Mundo

    Seleccion Mexico
    Dua Lipa presume su playera de la Selección Mexicana en pleno concierto
    1 mins

    Dua Lipa presume su playera de la Selección Mexicana en pleno concierto

    Seleccion Mexico
    Así le ha ido a México vs. sus rivales del Grupo A en el Mundial 2026
    2 mins

    Así le ha ido a México vs. sus rivales del Grupo A en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    El emotivo intercambio que Raúl Jiménez y Edson Álvarez tuvieron en pleno programa tras sorteo
    1 mins

    El emotivo intercambio que Raúl Jiménez y Edson Álvarez tuvieron en pleno programa tras sorteo

    Seleccion Mexico

    Sin embargo, en el día de la preventa para tarjetahabientes del banco que patrocina al estadio y al evento no resultó exitosa; fallas en su sistema colmaron la paciencia de los usuarios, quienes incluso levantaron quejas y reportes ante la Profeco, que ya toma cartas en el asunto.

    Debido a las fallas o una supuesta anomalía detectada por parte de la boletera, se decidió reprogramar la preventa para el México vs. Portugal de marzo próximo en el Estadio Banorte y en el que se espera la presencia de Cristiano Ronaldo para este jueves 11 de diciembre.

    No obstante, varios usuarios y aficionados continuaron con reportes a través de las redes sociales de la falla del sistema de la boletera, el enorme tiempo de espera y la fila con miles de usuarios en la batalla por una entrada hasta que se anunciaron los boletos agotados por parte de los distribuidores.

    La preventa estaba programada para realizarse del 11 al 13 de diciembre, pero la alta demanda por un lugar para ver a Cristiano Ronaldo en territorio mexicano pese a ser un partido amistoso obligó a concluir esta fase en el primer día, por lo que quienes deseen comprar un boleto deberán esperar ahora en la venta general para el sábado 13 de diciembre, de acuerdo a Fanki, la boletera encargada del evento.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Estadios Mundial 2026México 2026Portugal 2026Cristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX