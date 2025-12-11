Mundial 2026 Boletos agotados para ver a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal en el Estadio Banorte El sistema de distribución de entradas para el partido amistoso no dejó satisfechos a los usuarios y aficionados.

Video Última Hora: Sucede tragedia con los boletos de Cristiano Ronaldo vs. México

Luego de que se confirmara el juego de preparación tanto de la Selección Mexicana como de los portugueses hacia el Mundial 2026, donde ambos participarán y en el que ya conocieron a sus rivales para la Fase de Grupos, la afición mexicana buscó a como diera lugar presenciar a uno de los mejores futbolistas de la actualidad y de la historia del futbol.

Sin embargo, en el día de la preventa para tarjetahabientes del banco que patrocina al estadio y al evento no resultó exitosa; fallas en su sistema colmaron la paciencia de los usuarios, quienes incluso levantaron quejas y reportes ante la Profeco, que ya toma cartas en el asunto.

Debido a las fallas o una supuesta anomalía detectada por parte de la boletera, se decidió reprogramar la preventa para el México vs. Portugal de marzo próximo en el Estadio Banorte y en el que se espera la presencia de Cristiano Ronaldo para este jueves 11 de diciembre.

No obstante, varios usuarios y aficionados continuaron con reportes a través de las redes sociales de la falla del sistema de la boletera, el enorme tiempo de espera y la fila con miles de usuarios en la batalla por una entrada hasta que se anunciaron los boletos agotados por parte de los distribuidores.