    Mundial 2026

    Se cae página de boletos para México vs. Portugal por alta demanda

    La boletera encargada de vender las entradas para la reinaguración del Estadio Azteca se cayó.

    Video Última Hora: Sucede tragedia con los boletos de Cristiano Ronaldo vs. México

    Los boletos para México vs. Portugal inicia su preventa este miércoles 10 de diciembre con la problemática que la página encargada se cayó.

    Desde hace día se supo que la boletera para poder vender las entradas de la reinauguración del Estadio Banorte es ' Fanki', pero la página actualmente no funciona.

    LAS FALLAS EN BOLETOS DE MÉXICO VS. PORTUGAL


    Desde temprana hora, varios aficionados empezaron a comentar que no podían entrar para ingresar a la fila virtual y conseguir sus boletos.

    Las fallas provocaron que la preventa, que comenzaba a las 9:00 horas del CT de México (10:00 horas ET de Estados Unidos), se retrasara por 30 minutos más.

    El problema no ha llegado a una solcución, al grado que ya ha pasado más de una hora sin que pudiera tener arreglo la página web, así como la App de 'Fanki'.

    En un comienzo, el portal marcaba el mensaje de "505 error", pero posteriormente se quedó en un mensaje indicando que "estamos trabajando para que vivas la mejor experiencia. ¡Ya casi estamos listos!".

    Video ¡Imágenes exclusivas del proceso de remodelación del Estadio Ciudad de México!
    Mundial 2026México 2026Portugal 2026

