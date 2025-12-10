Mundial 2026 Se cae página de boletos para México vs. Portugal por alta demanda La boletera encargada de vender las entradas para la reinaguración del Estadio Azteca se cayó.

Video Última Hora: Sucede tragedia con los boletos de Cristiano Ronaldo vs. México

Los boletos para México vs. Portugal inicia su preventa este miércoles 10 de diciembre con la problemática que la página encargada se cayó.

Desde hace día se supo que la boletera para poder vender las entradas de la reinauguración del Estadio Banorte es ' Fanki', pero la página actualmente no funciona.

LAS FALLAS EN BOLETOS DE MÉXICO VS. PORTUGAL



Desde temprana hora, varios aficionados empezaron a comentar que no podían entrar para ingresar a la fila virtual y conseguir sus boletos.

Las fallas provocaron que la preventa, que comenzaba a las 9:00 horas del CT de México (10:00 horas ET de Estados Unidos), se retrasara por 30 minutos más.

El problema no ha llegado a una solcución, al grado que ya ha pasado más de una hora sin que pudiera tener arreglo la página web, así como la App de 'Fanki'.

En un comienzo, el portal marcaba el mensaje de "505 error", pero posteriormente se quedó en un mensaje indicando que "estamos trabajando para que vivas la mejor experiencia. ¡Ya casi estamos listos!".