¿Cómo se llamarán los estadios para el Mundial 2026?
Todos los estadios de las sedes de la Copa del Mundo 2026 tendrán diferentes nombres a los habituales.
El Mundial 2026 tendrá 16 sedes donde se jugarán los 104 partidos del calendario a lo largo de más de un mes a partir del 11 de junio.
La Copa del Mundo de la FIFA tiene un reglamento que estipula que ninguno de los recintos que sean elegidos se podrán llamar de forma original.
Todo esto se debe a un tema de no usar patrocinadores que no estén ligados con la FIFA y evitar cualquier tema comercial con las marcas.
El Estadio Azteca podía conservar su nombre, pero al momento de pasarse a llamar Estadio Banorte, se unirá al resto de las 15 sedes que ajustarán su nombre para el Mundial 2026.
¿CÓMO SE LLAMARÁN LOS ESTADIOS PARA EL MUNDIAL 2026?
A lo largo de todo México, Estados Unidos y Canadá, si bien los aficionados podrán mantener el nombre original, para la FIFA las 16 sedes tendrán uno distinto que ya fue designado.
Al momento de dar a elegir las sedes de la Copa del Mundo, el órgano rector del futbol adecuó cada uno de ellos ligados a la ciudad sede.
México
- Estadio Azteca – Estadio Azteca Ciudad de México | CDMX
- Estadio BBVA – El Saltillo de Monterrey | Monterrey
- Estadio Akron – Estadio Guadalajara | Guadalajara
Estados Unidos
- MetLife Stadium – New York/New Jersey Stadium | East Rutherford
- AT&T Stadium – Dallas Stadium | Arlington
- GEHA Field at Arrowhead Stadium – Kansas City Stadium | Kansas City
- NRG Stadium – Houston Stadium | Houston
- Mercedes-Benz Stadium – Atlanta Stadium | Atlanta
- SoFi Stadium – Los Angeles Stadium | Inglewood
- Lincoln Financial Field – Philadelphia Stadium | Philadelphia
- Lumen Field – Seattle Stadium | Seattle
- Levi's Stadium – San Francisco Bay Area Stadium | Santa Clara
- Gillette Stadium – Boston Stadium | Foxborough
- Hard Rock Stadium – Miami Stadium | Miami Gardens
Canadá
- BC Place Stadium – BC Place Vancouver | Vancouver
- BMO Field – Toronto Stadium | Toronto