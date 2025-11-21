Video ¿Dónde se juega el Mundial 2026? Sedes, ciudades y estadios

El Mundial 2026 tendrá 16 sedes donde se jugarán los 104 partidos del calendario a lo largo de más de un mes a partir del 11 de junio.

La Copa del Mundo de la FIFA tiene un reglamento que estipula que ninguno de los recintos que sean elegidos se podrán llamar de forma original.

PUBLICIDAD

Todo esto se debe a un tema de no usar patrocinadores que no estén ligados con la FIFA y evitar cualquier tema comercial con las marcas.

El Estadio Azteca podía conservar su nombre, pero al momento de pasarse a llamar Estadio Banorte, se unirá al resto de las 15 sedes que ajustarán su nombre para el Mundial 2026.

¿CÓMO SE LLAMARÁN LOS ESTADIOS PARA EL MUNDIAL 2026?



A lo largo de todo México, Estados Unidos y Canadá, si bien los aficionados podrán mantener el nombre original, para la FIFA las 16 sedes tendrán uno distinto que ya fue designado.

Al momento de dar a elegir las sedes de la Copa del Mundo, el órgano rector del futbol adecuó cada uno de ellos ligados a la ciudad sede.

México

Estadio Azteca – Estadio Azteca Ciudad de México | CDMX

Estadio BBVA – El Saltillo de Monterrey | Monterrey

Estadio Akron – Estadio Guadalajara | Guadalajara

Estados Unidos

MetLife Stadium – New York/New Jersey Stadium | East Rutherford

AT&T Stadium – Dallas Stadium | Arlington

GEHA Field at Arrowhead Stadium – Kansas City Stadium | Kansas City

NRG Stadium – Houston Stadium | Houston

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta Stadium | Atlanta

SoFi Stadium – Los Angeles Stadium | Inglewood

Lincoln Financial Field – Philadelphia Stadium | Philadelphia

Lumen Field – Seattle Stadium | Seattle

Levi's Stadium – San Francisco Bay Area Stadium | Santa Clara

Gillette Stadium – Boston Stadium | Foxborough

Hard Rock Stadium – Miami Stadium | Miami Gardens

PUBLICIDAD

Canadá