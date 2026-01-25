    Mundial 2026

    Berterame asegura poder jugar en cualquier posición para ir al Mundial 2026

    El delantero mexicano suma puntos de a poco para la lista definitiva del 'Vasco' Aguirre.

    Por:Juan Regis
    add
    Video Berterame está dispuesto a hacer esto para ir al Mundial 2026

    Germán Berterame logró otro importante triunfo para la Selección Mexicana de cara a su histórico debut en el Mundial de 2026 tras vencer a Bolivia en calidad de visitante.

    Berterame fue clave para México ante Bolivia gracias a su gol que le dio a Javier Aguirre su segunda victoria al hilo desde que ganó la Copa Oro 2025 ante Estados Unidos.

    El delantero naturalizado mexicano aseguró que está dispuesto a hacer todo para figurar en la lista final de la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026.

    "Nos cayó de sorpresa a todos, sabíamos que iba a ser un partido difícil, el rival también es muy duro, pero dimos otra cara, siempre lo fuimos a buscar (el resultado) a pesar de las circunstancias y por suerte llegó el gol.

    "Siempre se rescata algo positivo, hay que mirar lo que hay que mejorar, obviamente, hay que seguir por esa línea. Siempre se lo dije (a Javier Aguirre) estoy dispuesto a cualquier posición, hay veces por fuera, ahora como 9, siempre estoy dispuesto y haré lo mejor", comentó Berterame para TUDN en entrevista flash pospartido.

    Germán Berterame se juega uno de los lugares en la delantera de la Selección Mexicana junto a Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando 'Hormiga' González.

    El delantero vive momentos trascendentales para su carrera y su posible convocatoria al Mundial 2026 en medio de rumores que lo colocan fuera de Rayados de Monterrey para fichar con el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS.

    Mundial 2026México 2026Germán Berterame

