Mundial 2026 Berterame asegura poder jugar en cualquier posición para ir al Mundial 2026 El delantero mexicano suma puntos de a poco para la lista definitiva del 'Vasco' Aguirre.

Video Berterame está dispuesto a hacer esto para ir al Mundial 2026

Berterame fue clave para México ante Bolivia gracias a su gol que le dio a Javier Aguirre su segunda victoria al hilo desde que ganó la Copa Oro 2025 ante Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El delantero naturalizado mexicano aseguró que está dispuesto a hacer todo para figurar en la lista final de la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026.

"Nos cayó de sorpresa a todos, sabíamos que iba a ser un partido difícil, el rival también es muy duro, pero dimos otra cara, siempre lo fuimos a buscar (el resultado) a pesar de las circunstancias y por suerte llegó el gol.

"Siempre se rescata algo positivo, hay que mirar lo que hay que mejorar, obviamente, hay que seguir por esa línea. Siempre se lo dije (a Javier Aguirre) estoy dispuesto a cualquier posición, hay veces por fuera, ahora como 9, siempre estoy dispuesto y haré lo mejor", comentó Berterame para TUDN en entrevista flash pospartido.

Germán Berterame se juega uno de los lugares en la delantera de la Selección Mexicana junto a Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando 'Hormiga' González.