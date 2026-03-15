México 2026 Goles de Hormiga González a la par de Lamine Yamal en listado internacional sub-20 El delantero de Chivas volvió a lucirse en Liga MX con un doblete ante Santos.

Video Hormiga González comparte cima de goleo sub-23 con Lamine Yamal

El momento que vive Armando 'Hormiga' González en la Liga MX y con Selección Mexicana lo ha colocado a nivel internacional a la par del mismísmo delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal.

El goleador de las Chivas suma 20 goles en el Apertura 2025 y lo que va del Clausura 2026 convirtiéndolo en uno de los futbolistas más letales y con mejor promedio de anotación por partido.

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La racha goleadora del mexicano lo coloca entre los mejores atacantes menores de 23 años en ligas de primera división alrededor del mundo gracias a que registrar el mismo número de 'dianas' que Lamine en LaLiga, Supercopa de España y Champions League.

Armando González aparece en el listado por encima del brasileño, Endrick (Lyon), los españoles Lamine Yamal (Barcelona) y Alejandro Garnacho (Chelsea), Benjamin Šeško (Manchester United) y Vitor Roque (Palmeiras).

'Hormiga' González se encuentra segundo en la tabla de goleo de la Liga MX con 8 tantos, dos menos que Joao Pedro del Atlético San Luis.