Mundial 2026 Jorge Jesús confirma regreso de Cristiano Ronaldo tras fecha fifa de marzo CR7 estaría obligado contractualmente a disputar los amistosos con su selección.

Video Cristiano Ronaldo volverá a jugar tras fecha FIFA según entrenador Jorge Jesús

Jorge Jesús, entrenador del Al Nassr donde milita Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, fijó el regreso del portugués a las canchas tras la lesión muscular que lo tiene alejado desde finales de febrero.

Los cálculos del director técnico luso, de ser acertados, acabarían con las esperanzas de los fanáticos mexicanos que aún creen que existe una mínima posibilidad de que CR7 llegue al partido amistoso ante la Selección Mexicana el sábado 28 de marzo como parte de la reinauguración del Estadio Banorte, recinto donde arrancará el Mundial 2026.

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"Ronaldo y Mané deberían volver tras el parón internacional. Todo el mundo sabe que son grandes jugadores, pero estarán fuera durante un tiempo. Mané sintió molestias hace unos días y decidimos dejarlo fuera; estará en forma tras el parón", sentenció Jorge Jesús.

Esto quiere decir que Cristiano Ronaldo podría regresar a las canchas a ocho jornadas del final de la temporada saudí el viernes 3 de abril ante Al-Najma, una semana después del ansiado juego amistoso en la capital mexicana.

MEDIOS: CRISTIANO, OBLIGADO A JUGAR AMISTOSOS POR CONTRATO

Sin embargo, la presencia de CR7 en México no está del todo descatarda, ya que medios en Portugal afirman que el goleador está obligado contractualmente a hacer acto de presencia con su selección en partidos amistosos de cara al Mundial por acuerdos con patrocinadores.

"De no estar y jugar unos minutos aunque sea, la federación lusa perdería hasta un 20 por ciento de los pagos acordados”, publicó el diario Correio da Manha sobre las cosecuencias que podría provocar la ausencia del 'Bicho'.

La selección portuguesa integra el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador de la llave A del repechaje intercontinental (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

Con una generación que combina experiencia y talento joven, Portugal llega respaldado por futbolistas de élite como Bernardo Silva, Rubén Dias, Vitinha y João Neves, además del claro liderazgo de Cristiano Ronaldo.

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Portugal disputará sus tres encuentros del Grupo K en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.