    Mundial 2026

    ¿Germán Berterame o Armando 'Hormiga' González? La duda rumbo al Mundial 2026

    Javier Aguirre tiene la oportunidad de probar a ambos elementos en busca de un '9' para la convocatoria final para el Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Esta es la razón por la que la 'Hormiga' González 'ganaría' el puesto a Berterame para el Mundial 2026

    Germán Berterame y Armando 'Hormiga' González, dos delanteros que aspiran a llenarle el ojo a Javier Aguirre y la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y que tienen su gran oportunidad en los partidos amistosos de enero por parte del Tri.

    Con delanteros que, todo parece indicar, tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026 como Santiago Gimenez o Raúl Jiménez, habría un lugar para un '9' y que puede disputarse entre estos delanteros que se encuentran en un gran momento.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Wesley Sneijder reabre la herida del Mundial 2014: “¡No era penal"
    1 mins

    Wesley Sneijder reabre la herida del Mundial 2014: “¡No era penal"

    Seleccion Mexico
    El insólito problema del estadio donde se jugará el México vs. Bolivia
    1 mins

    El insólito problema del estadio donde se jugará el México vs. Bolivia

    Seleccion Mexico
    Chivas vuelve a ser base de la Selección Mexicana por primera vez en años
    1 mins

    Chivas vuelve a ser base de la Selección Mexicana por primera vez en años

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana: La última vez que citaron a jugadores de Liga MX
    1 mins

    Selección Mexicana: La última vez que citaron a jugadores de Liga MX

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial
    1 mins

    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial

    Seleccion Mexico
    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”
    3 mins

    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”

    Seleccion Mexico
    Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca
    4 mins

    Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca

    Seleccion Mexico
    México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Armando González tiene doble competencia rumbo al Mundial de 2026
    1 mins

    Armando González tiene doble competencia rumbo al Mundial de 2026

    Seleccion Mexico
    Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial
    1 mins

    Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial

    Seleccion Mexico

    Berterame, quien emigrará de la Liga MX para sumarse al Inter Miami, parece tener una ventaja fuerte debido a su estatus de figura con un equipo competitivo como el Monterrey y, a futuro, tener la chance de probarse con elementos como Lionel Messi o Luis Suárez.

    A favor de la 'Hormiga' González están algunos números importantes y que puede ser una buena carta de presentación con Javier Aguirre incluso antes de los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia.

    ¿POR QUÉ LA 'HORMIGA' GONZÁLEZ PUEDE GANARLE EL PUESTO A GERMÁN BERTERAME EN SELECCIÓN MEXICANA PARA EL MUNDIAL 2026?


    El 'Otaku', jugador de Chivas de Guadalajara, debutó con el Rebaño en el Torneo Clausura 2024. Si tomamos en cuenta los números en Liga MX de Germán Berterame con el Monterrey desde ese mismo torneo, se puede concluir que al menos en promedio de minutos por gol, el rojiblanco lleva ventaja.

    • Armando 'Hormiga' González

    En Liga MX desde el Clausura 2024 : 16 goles en 1997 minutos. Un gol cada 125 minutos.

    • Germán Berterame

    En Liga MX desde el Clausura 2024: 39 goles en 6752 minutos. Un gol cada 173 minutos.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX