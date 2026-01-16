Mundial 2026 ¿Germán Berterame o Armando 'Hormiga' González? La duda rumbo al Mundial 2026 Javier Aguirre tiene la oportunidad de probar a ambos elementos en busca de un '9' para la convocatoria final para el Mundial 2026.

Video Esta es la razón por la que la 'Hormiga' González 'ganaría' el puesto a Berterame para el Mundial 2026

Germán Berterame y Armando 'Hormiga' González, dos delanteros que aspiran a llenarle el ojo a Javier Aguirre y la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y que tienen su gran oportunidad en los partidos amistosos de enero por parte del Tri.

Con delanteros que, todo parece indicar, tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026 como Santiago Gimenez o Raúl Jiménez, habría un lugar para un '9' y que puede disputarse entre estos delanteros que se encuentran en un gran momento.

Berterame, quien emigrará de la Liga MX para sumarse al Inter Miami, parece tener una ventaja fuerte debido a su estatus de figura con un equipo competitivo como el Monterrey y, a futuro, tener la chance de probarse con elementos como Lionel Messi o Luis Suárez.

A favor de la 'Hormiga' González están algunos números importantes y que puede ser una buena carta de presentación con Javier Aguirre incluso antes de los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia.

¿POR QUÉ LA 'HORMIGA' GONZÁLEZ PUEDE GANARLE EL PUESTO A GERMÁN BERTERAME EN SELECCIÓN MEXICANA PARA EL MUNDIAL 2026?



El 'Otaku', jugador de Chivas de Guadalajara, debutó con el Rebaño en el Torneo Clausura 2024. Si tomamos en cuenta los números en Liga MX de Germán Berterame con el Monterrey desde ese mismo torneo, se puede concluir que al menos en promedio de minutos por gol, el rojiblanco lleva ventaja.

Armando 'Hormiga' González

En Liga MX desde el Clausura 2024 : 16 goles en 1997 minutos. Un gol cada 125 minutos.

Germán Berterame