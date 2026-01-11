Mundial 2026 Armando González tiene doble competencia rumbo al Mundial de 2026 Este es el panorama del delantero de Chivas para ganarse un lugar en la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Video La verdadera competencia de 'Hormiga' González para ir al Mundial 2026

Entre los jugadores candidatos que actualmente juegan en el futbol mexicano hay uno que destacó principalmente en el torneo pasado de la Liga MX, Armando González, delantero de las Chivas que se proclamó campeón de goleo.

Sin embargo, a pesar de esa hazaña, La Hormiga no tiene su puesto asegurado en las filas de Javier Aguirre, situación que fue analizada en Línea de 4 de TUDN, donde surgieron varios nombres que podrían bajarlo de la última convocatoria del Tri.

Uno de los más fuertes sería Santi Gimenez, ya que a decir del panelista Marco Cancino "por lo dicho por el 'Vasco' Aguirre, prácticamente, jugando y como juegue, no estando en ritmo, o sea, estando disponible, lo va a llevar".

Dicho que fue confirmado por Mauricio Ymay al considerar que "Santi juega en el Milan, con todo respeto y previo a la lesión jugaba y todos los partidos que jugó lo reconoció Allegri y siempre ha dicho que es un jugador al que le tenemos que reconocer muchísimas cosas independientemente de que no haya marcado".

Aunque Marco Cancinó si consideró que de no recuperarse físicamente Gimenez, Javier Aguirre sí podría voltear a ver a La Hormiga al afirmar que "más allá de que juegue en Europa y esté en el Milan, un futbolista en ritmo con el Guadalajara no sé si le haría pensar al Vasco".