Liga MX Liga MX: los jugadores promesas que se perfilan a ser una realidad en 2026 Varios juveniles han dado paso agigantados con el Mundial 2026 como motivación y como elementos que se perfilan a ser auténticas figuras.

La Liga MX Clausura 2026 está a unos días de comenzar aunque parece demasiado pronto después de una Final intensa y que dejó un grato sabor deboca con Toluca como campeón tras imponerse de manera dramática a Tigres en definición por penales.

El futbol de estufa se encuentra en su apogeo, con altas, bajas y rumores sobre fichajes y refuerzos tanto del interior como del exterior de México, donde se espera la aportación de futbolistas de alto nivel.

Pero centrados en el futbolista mexicano, hay varios que se perfilan a dejar de ser promesas o juveniles para convertirse en estrellas consumadas pese a su pronta edad pero con una calidad futbolística destacable.

LOS JUGADORES PROMESA DE LA LIGA MX RUMBO AL CLAUSURA 2026

Hay varios jugadores que, entre ser considerados por la Selección Mexicana y prospectos para emigrar al futbol extranjero con el balompié de Europa como objetivo principal, se perfilan a ser una realidad en sus equipos para este nuevo semestre del balompié mexicano y con el Mundial 2026 a la vista.

De los nombres más destacados están los de Armando ‘la Hormiga’ González, jugador de Chivas y quien estuvo arropado por un referente como lo es Javier ‘Chicharito’ Hernández, ya fuera del Rebaño tras el Apertura 2025.

Otro es Gilberto Mora, futbolista de Xolos de Tijuana y quien participó en el pasado Mundial Sub-20 Chile 2025 y que ha estado en la mira de ojeadores europeos pero sin que se hable de negociaciones formales para un posible fichaje al viejo continente.

Hay otros que pudieran retomar su paso de figuras luego de opacarse por momentos como lo son Hugo Camberos, también de las Chivas de Guadalajara, como de César Garza, quien tras su incursión en el futbol europeo con el Dundee de Escocia volvió a México para ser refuerzo de Pumas.

Hay otros jugadores que parece ser más duda que realidad, pero con la oportunidad de que a su corta edad aún puedan despuntar, tales casos son los de Íker Fimbres, Elías Montiel, Fidel Ambriz y hasta Jorge Ruvalcaba o Jordan Carrillo, éste que también regresó de Europa para jugar con Santos Laguna.

Estos son los jugadores que se perfilan a ser las futuras estrellas de la Liga MX y el futbol mexicano:

