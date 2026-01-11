    Mundial 2026

    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Se acabó el suspenso sobre cuantos jugadores podrán ser llamados por cada equipo para la justa mundialista.

    Por:
    TUDN
    Video Se define la cantidad de jugadores que México convocará para el Mundial 2026

    Comenzó el 2026, año mundialista, y todo indica que se resolvió el tema de cuantos jugadores podrán convocar las selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo.

    Hace unas semanas aún se tenía pensado que la FIFA podría ampliar la lista de convocados de 2 6 a 30 futbolistas debido a la experiencia que se vivió en el pasado Mundial de Clubes con las altas temperaturas en los Estados Unidos.

    Y de acuerdo con Mauricio Ymay, analista de TUDN, al término del sorteo de la Copa del Mundo los técnicos de las selecciones fueron notificados que la lista de convocados se mantendrá de 26 futbolistas, igual que en Qatar 2022.

    Ya conociendo esta decisión de la FIFA, Javie Aguirre podrá definir más a detalle quienes serán los convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

    El combinado mexicano será el encargado de inaugurar la Copa del Mundo cuando enfrente en el estadio Ciudad de México a su similar de Sudáfrica el próximo 11 de junio.

