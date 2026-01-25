    Mundial 2026

    Javier Aguirre advierte que aún hay mucho por corregir en Selección Mexicana

    El técnico de la Selección Mexicana se muestra crítico tras la apretado victoria ante Bolivia.

    Por:Erick Morales Baca
    Una vez culminado su segundo amistoso del año, con una apretada victoria de 1-0 de visita a Bolivia, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, advirtió que el partido le ayudó para definir a algunos jugadores.

    "Entiendo que la gente quiere ver goles, que sea una maquinita de jugar, pero estos son partidos para jugadores, para ayudar a los que tengo en mente que ustedes pueden intuir, el rival nos pone a prueba y ahí se ve quien tiene equilibrio emocional, tamaños para el Mundial".

    A pesar de que aceptó que aún hay cosas por corregir en el equipo y otras tantas que no le gustaron, el estratega Tricolor evitó hacerlas públicas, pero aseguró que se analizarán en grupo.

    " Es difícil hacer esa evaluación pública, ya vi el de Panamá, veré de vuelta este, necesitamos un proceso de análisis, porque a veces hay jugadores que no lucen, pero hacen bien su trabajo, los dos porteros no pudieron jugar, me sirvieron muchísimo estos dos partidos".

    Finalmente, con el objetivo de hacer un buen Mundial 2026, el 'Vasco' Aguirre dejó claro que el objetivo de los encuentros de preparación no era sacar un gran resultado, sino observar a los jugadores en un ambiente adverso.

    "Ese era el objetivo, más allá del resultado, someterlos a un ambiente distinto, que no estuvieran cómodos y a pesar de las adversidades tuvieron tamaños para selección".

