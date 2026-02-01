Real Betis Álvaro Fidalgo manda mensaje tras ser nuevo jugador del Betis El mediocampista le envió un mensaje a la afición tras convertirse en nuevo jugador del cuadro español.

Video Fidalgo da sus primeras palabras como jugador del Betis

Después de que se hiciera oficial el fichaje de Álvaro Fidalgo en el Betis, el ex jugador del América envió un mensaje para los aficionados del equipo español.

En un video publicado en las redes sociales del conjunto Bético, el Maguito señaló que espera conseguir muchos éxitos en el equipo.

“Espero que estén muy contentos por la victoria de hoy... espero que consigamos juntos muchas cosas importantes. Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética y empezar a jugar futbol… muchas gracias por el recibimiento. Un abrazo muy grande”, dijo Fidalgo.

Álvaro Fidalgo se convirtió en el tercer futbolista del América que se marcha al Betis, el primero fue Diego Lainez, el segundo Guido Rodríguez y ahora el futbolista español.

Fidalgo jugará con los béticos hasta el 2030 donde espera tener una revancha luego de su paso por el Real Madrid.