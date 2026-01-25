    México 2026

    Israel Reyes sufre lesión muscular en amistoso de México; preocupación en América

    El defensa de las Águilas sufrió molestias que le hicieron salir de cambio en el primer tiempo.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Preocupante! Israel Reyes sale lesionado y así reaccionan

    Preocupación en América de cara a la Jornada 4 del Clausura 2026 ante la lesión sufrida por Israel Reyes este domingo en el amistoso de México vs. Bolivia en territorio sudamericano.

    El defensa de las Águilas presentó molestias musculares a la altura de la cadera, debajo de la espalda, que hicieon que Javier Aguirre lo sacara del encuentro.

    Sin aparente motivo, Israel Reyes estiró demás la pierna en un contragolpe de Bolivia y después se quedó tendido sobre el terreno de juego en Santa Cruz.

    De acuerdo a información de Mauricio Ymay de TUDN, el defensa fue revisado por Carlos Peçanha y de inmediato le indicó la zona de dolor, por lo que pidió su cambio.

    Ramón Juárez, otro jugador de América, fue elegido para tener minutos en el encuentro ante los bolivianos, que sirve a ambos de preparación para el Mundial 2026.

    Reyes deberá reportar con las Águilas en las próximas horas, esto rumbo al partido que tendrá América vs. Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 31 de enero.

