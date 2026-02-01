Liga MX Betis oficializa el fichaje de Álvaro Fidalgo y América lanza emotivo mensaje El mediocampista regresará a España tras cinco años en el futbol mexicano.

Por: Raúl Martínez

Video ¡Cómo todo un pirata! Betis oficializa el fichaje de Fidalgo

El cuadro del Betis hizo oficial el fichaje de Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo para esta temporada y por los próximos cuatro años.

A través de un peculiar video publicado en sus redes sociales donde se presenta al ‘Maguito’ como un pirata, los Béticos anunciaron al mediocampista que por la mañana reveló los motivos de su salida del América.

Fidalgo firmó con el conjunto español hasta el 2030 luego de jugar con las águilas durante cinco años donde logró tres títulos de liga.

Durante la conferencia de prensa que dio el futbolista para anunciar su salida del América, Fidalgo llenó de elogios al cuadro del Betis donde tendrá mucha competencia.

“ Es un club también muy importante, con un proyecto muy importante, competencia, obvio, sé a dónde voy", señaló Fidalgo.

AMÉRICA SE DESPIDE DE ÁLVARO FIDALGO

Después de que el Betis hiciera oficial el fichaje de Álvaro Fidalgo, el conjunto del América dedicó un mensaje de despedida para el mediocampista español.

“ Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido”

“Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema”

“ Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido”, publicó América en sus redes sociales.