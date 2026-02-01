Liga MX Álvaro Fidalgo llora al escuchar que es una leyenda del América Emotiva reacción del Maguito en Coapa antes de viajar a España para reportar con el Betis.

Video Fidalgo rompe en llanto al escuchar que es una leyenda del América

Álvaro Fidalgo charló en exclusiva para TUDN antes de viajar a España para reportar con el Betis, con quien ya fue anunciado tras despedirse del Club América.

Fidalgo aseguró que no cambiaría nada de lo que vivió en cinco años con las Águilas, tiempo en el que ganó seis títulos: un tricampeonato de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup.

“No cambiaría nada… una de las cosas que me deja muy orgulloso y tranquilo es que siento que lo que me tocó a vivir es único. Nunca había pasado que un chico venga de España, con 22-23 añitos y consiga lo que pasó”, expresó Fidalgo en entrevista con Julio Ibáñez.

Tras mencionarle que gran parte de la prensa, afición y jugadores consideran que se marcha del América como leyenda, Fidalgo no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto.

“Para algunos sí, para otros a lo mejor no tanto, pero me emociona escucharlo porque es algo que me da mucho orgullo, creo que me voy como una buena persona, un profesional”, externó el futbolista español que se naturalizará mexicano.

Tanta es su pasión y compromiso con el América, que Fidalgo cree que se va en deuda con el club y afición, aunque su exitoso palmarés diga lo contrario.

“Ayer le decía a Pilar (su pareja): ‘te puedes creer que todavía siento que estoy en deuda y no lo estoy’. Es inevitable por todo el cariño, más de lo que uno se pueda imaginar”, señaló.

Álvaro Fidalgo, de 28 años, se marcha del Club América tras jugar 227 partidos en los que registró 22 goles y 30 asistencias.