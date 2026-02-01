    Liga MX

    Álvaro Fidalgo llora al escuchar que es una leyenda del América

    Emotiva reacción del Maguito en Coapa antes de viajar a España para reportar con el Betis.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Fidalgo rompe en llanto al escuchar que es una leyenda del América

    Álvaro Fidalgo charló en exclusiva para TUDN antes de viajar a España para reportar con el Betis, con quien ya fue anunciado tras despedirse del Club América.

    Fidalgo aseguró que no cambiaría nada de lo que vivió en cinco años con las Águilas, tiempo en el que ganó seis títulos: un tricampeonato de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Uros Djurdjevic deja la Rojinegra y se pone la de Rayados!
    1 mins

    ¡Uros Djurdjevic deja la Rojinegra y se pone la de Rayados!

    Liga MX
    ¡La violencia regresa a la Liga MX en la J4 del Clausura 2026!
    2:20

    ¡La violencia regresa a la Liga MX en la J4 del Clausura 2026!

    Liga MX
    Así marcha la tabla de la Liga MX tras la Jornada 4 del Clausura 2026
    1:36

    Así marcha la tabla de la Liga MX tras la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Afición del América reacciona a salida de Álvaro Fidalgo
    1:23

    Afición del América reacciona a salida de Álvaro Fidalgo

    Liga MX
    Cruz Azul realiza oferta por Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis
    1 mins

    Cruz Azul realiza oferta por Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis

    Liga MX
    Álvaro Fidalgo comenta que la decisión de salir del América fue tomada con tiempo
    2 mins

    Álvaro Fidalgo comenta que la decisión de salir del América fue tomada con tiempo

    Liga MX
    Sentido adiós... la serenata a Fidalgo tras dejar al América
    1:19

    Sentido adiós... la serenata a Fidalgo tras dejar al América

    Liga MX
    Maximin se despide de América con emotiva carta tras repentina salida del club
    1 mins

    Maximin se despide de América con emotiva carta tras repentina salida del club

    Liga MX
    Querétaro vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Querétaro vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Reemplazo de Berterame en Monterrey podría venir de la Liga MX
    1 mins

    Reemplazo de Berterame en Monterrey podría venir de la Liga MX

    Liga MX

    “No cambiaría nada… una de las cosas que me deja muy orgulloso y tranquilo es que siento que lo que me tocó a vivir es único. Nunca había pasado que un chico venga de España, con 22-23 añitos y consiga lo que pasó”, expresó Fidalgo en entrevista con Julio Ibáñez.

    Tras mencionarle que gran parte de la prensa, afición y jugadores consideran que se marcha del América como leyenda, Fidalgo no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto.

    “Para algunos sí, para otros a lo mejor no tanto, pero me emociona escucharlo porque es algo que me da mucho orgullo, creo que me voy como una buena persona, un profesional”, externó el futbolista español que se naturalizará mexicano.

    Tanta es su pasión y compromiso con el América, que Fidalgo cree que se va en deuda con el club y afición, aunque su exitoso palmarés diga lo contrario.

    “Ayer le decía a Pilar (su pareja): ‘te puedes creer que todavía siento que estoy en deuda y no lo estoy’. Es inevitable por todo el cariño, más de lo que uno se pueda imaginar”, señaló.

    Álvaro Fidalgo, de 28 años, se marcha del Club América tras jugar 227 partidos en los que registró 22 goles y 30 asistencias.

    Video Sentido adiós... la serenata a Fidalgo tras dejar al América
    Relacionados:
    Liga MXAméricaÁlvaro Fidalgo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Par de ideotas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX