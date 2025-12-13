    Mundial 2026

    Partido México vs. Portugal registra boletos agotados y reventa alcanza precios elevados

    El sistema vuelve a colapsar, aficionados estallan y los precios para ver a CR7 alcanzan niveles de locura.

    Video ¿Qué pasó en el sistema? Boletos para ver a CR7 ahora están en reventa y aquí los precios

    El partido México vs. Portugal, con la participación de Cristiano Ronaldo en la reinaguración del Estadio Banorte registra boletos agotados una vez que concluyó la venta general para este evento y en donde, una vez más, el sistema de la boletera causó indignación entre aficionados.

    Diversos usuarios reportaron en redes sociales que, a pesar de que tenían buenos turnos para entrar al sistema, el mismo nunca les perimitió comprar boletos.

    La fila virtual interminable fue la constante entre otros usuarios en un sistema que, después de más de tres horas de abierto, anunció que el evento tenía boletos agotados, lo que acabó por hacer estallar a los aficionados.

    En algunos sitios de reventa se pueden adquirir ya entradas para este partido entre México y Portugal que también sirve de preparación para ambos equipos rumbo al Mundial 2026.

    Los precios en reventa, hasta el momento, van desde los 10 mil pesos mexicanos (alrededor de 550 dólares), esto para las entradas más económicas en el Estadio Azteca, mientras que los más caros, en palcos, alcanzan los 110 mil pesos (poco más de 5 mil dólares).

